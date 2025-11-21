21 de noviembre de 2025 - 18:05

Con cambios, Boca Juniors delinea su equipo para enfrentar a Talleres

El entrenador Claudio Úbeda dio pistas del equipo que jugará el próximo domingo ante la T en La Bombonera, por la Liga Profesional.

Milton Giménez retornará al once inicial de Boca Juniors

Milton Giménez retornará al once inicial de Boca Juniors

Boca Juniors es uno de los grandes candidatos para conseguir el Torneo Clausura de la Liga Profesional, debido a su gran presente. En ese sentido, el equipo que enfrentará a Talleres de Córdoba ya comienza a quedar confirmado por el entrenador Claudio Úbeda.

Los dos cambios de Úbeda para los octavos de final:

Milton Giménez - Boca
Milton Gim&eacute;nez ingresar&aacute; en Boca

Milton Giménez ingresará en Boca

A partir de lo que se practicó durante la semana, quienes ingresarán para enfrentar a la T son el zaguero Lautaro Di Lollo, que cumplió su suspensión y entrará por Nicolás Figal, y Milton Giménez, quien fue preservado por desgaste físico en el último partido y entrará por Ander Herrera.

Además, uno de los puntos salientes en la preparación fue el retorno a los entrenamientos de Rodrigo Battaglia, que recibió el alta médica tras un desgarro y se reincorporó al grupo. Sin embargo, todo indica que el mediocampista irá al banco, ya que Milton Delgado continuaría acompañando a Leandro Paredes en la mitad de la cancha.

Respecto al dibujo táctico, Claudio Úbeda mantendría el esquema con Miguel Merentiel y Giménez en la delantera, dejando afuera del once titular a Edinson Cavani, que sigue sin estar al 100% desde lo físico pese a haber entrado y convertido ante Tigre. Mientras tanto, Ezequiel Zeballos bajaría algunos metros para ubicarse como volante por el costado izquierdo.

El posible once inicial de Boca Juniors para jugar ante Talleres:

De no mediar inconvenientes, el once inicial elegido por el DT para enfrentar a Talleres de Córdoba el domingo desde las 20 horas, será con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

