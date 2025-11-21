Con cambios, Boca Juniors delinea su equipo para enfrentar a Talleres

El entrenador Claudio Úbeda dio pistas del equipo que jugará el próximo domingo ante la T en La Bombonera, por la Liga Profesional.

Boca Juniors es uno de los grandes candidatos para conseguir el Torneo Clausura de la Liga Profesional, debido a su gran presente. En ese sentido, el equipo que enfrentará a Talleres de Córdoba ya comienza a quedar confirmado por el entrenador Claudio Úbeda.

El director técnico Xeneize no quiere retocar demasiado el once inicial, debido a que parece haber encontrado los intérpretes perfectos para dar pelea, pero introducirá dos modificaciones respecto al elenco que venció a Tigre.

Los dos cambios de Úbeda para los octavos de final: Milton Giménez - Boca Milton Giménez ingresará en Boca ESPN A partir de lo que se practicó durante la semana, quienes ingresarán para enfrentar a la T son el zaguero Lautaro Di Lollo, que cumplió su suspensión y entrará por Nicolás Figal, y Milton Giménez, quien fue preservado por desgaste físico en el último partido y entrará por Ander Herrera.

Además, uno de los puntos salientes en la preparación fue el retorno a los entrenamientos de Rodrigo Battaglia, que recibió el alta médica tras un desgarro y se reincorporó al grupo. Sin embargo, todo indica que el mediocampista irá al banco, ya que Milton Delgado continuaría acompañando a Leandro Paredes en la mitad de la cancha.

Respecto al dibujo táctico, Claudio Úbeda mantendría el esquema con Miguel Merentiel y Giménez en la delantera, dejando afuera del once titular a Edinson Cavani, que sigue sin estar al 100% desde lo físico pese a haber entrado y convertido ante Tigre. Mientras tanto, Ezequiel Zeballos bajaría algunos metros para ubicarse como volante por el costado izquierdo.