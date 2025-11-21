21 de noviembre de 2025 - 17:37

El boxeo argentino a punto de hacer historia: el Puma Martínez va por la unificación ante Bam Rodríguez

Fernando Puma Martínez se enfrentará este sábado con Bam Rodríguez, en un combate unificatorio de la AMB, CMB, y OMB.

Fernando Puma Martínez, por la unificación y la historia del boxeo argentino

Foto:

AMB
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

El boxeo argentino se prepara para un combate de alto impacto internacional. Fernando Puma Martínez, campeón supermosca de la Asociación Mundial (AMB), unificará títulos ante el estadounidense Jesse Bam Rodríguez, actual monarca del Consejo Mundial (CMB) y la Organización Mundial (OMB).

La pelea, que se lleva todas las miradas, se llevará a cabo este sábado 22 de noviembre en el NB Riyadh Arena, un recinto con capacidad para ocho mil espectadores que lucirá lleno de fanáticos del deporte de los puños. Para el deporte argentino, se trata de la inédita chance de que un boxeador local sea campeón indiscutido.

Así llegan los contendientes a la unificación:

Embed

El Puma Martínez, de 34 años, llega invicto con 18 victorias, nueve de ellas por nocaut. Aunque no parte como favorito, su estilo ofensivo le ha permitido construir una campaña sólida, incluyendo dos triunfos recientes ante el japonés Kazuto Ioka.

Por su parte, el norteamericano Rodríguez, de 25 años, presenta un récord de 22 victorias (15 por la vía rápida). Fue campeón en peso mosca, y actualmente es reconocido como uno de los nombres de mayor proyección en la categoría supermosca. Aunque para cumplir con ese vaticinio, primero deberá vencer al argentino.

El Puma Martínez apela a la historia argentina:

image

En la presentación de la velada, el Puma apareció con una remera que llamó la atención: además de su imagen y la bandera argentina, incluía a Nicolino Locche, Carlos Monzón, Sergio Maravilla Martínez y Marcos Chino Maidana, todos referentes del boxeo nacional. Al respecto, explicó: “Son los favoritos de la Argentina, los grandes campeones que tiene el país, y yo me quiero convertir en un grande como ellos y pasar a la historia”.

Al respecto de lo que se viene, el púgil aseguró: “Estoy en mi mejor condición física, con la máxima experiencia, me siento muy bien para hacer historia para toda la Argentina. Debo ser un poco más inteligente, fijarme cuándo hay que fajarse y cuándo no. Y en qué momento debo boxear”.

¿A que hora y por dónde ver la pelea de Fernando Puma Martínez?:

Evento: Fernando Puma Martínez vs Jesse Bam Rodríguez

Lugar: NB Riyadh Arena, Arabia Saudita

Día: Sábado 22 de noviembre

Hora: 17 hs (hora Argentina)

TV: DAZN

