El boxeo argentino a punto de hacer historia: el Puma Martínez va por la unificación ante Bam Rodríguez

Fernando Puma Martínez se enfrentará este sábado con Bam Rodríguez, en un combate unificatorio de la AMB, CMB, y OMB.

El boxeo argentino se prepara para un combate de alto impacto internacional. Fernando Puma Martínez, campeón supermosca de la Asociación Mundial (AMB), unificará títulos ante el estadounidense Jesse Bam Rodríguez, actual monarca del Consejo Mundial (CMB) y la Organización Mundial (OMB).

La pelea, que se lleva todas las miradas, se llevará a cabo este sábado 22 de noviembre en el NB Riyadh Arena, un recinto con capacidad para ocho mil espectadores que lucirá lleno de fanáticos del deporte de los puños. Para el deporte argentino, se trata de la inédita chance de que un boxeador local sea campeón indiscutido.

Cumplidos los formalismo del pesaje, Fernando "Puma" Martínez enfrentará este sábado a Jesse "Bam" Rodríguez por la unificación de los títulos mundiales supermosca CMB, AMB,OMB y The Ring, en Arabia Saudita. Transmite 20:30 la @casacaboxing pic.twitter.com/xzsT2XGF4o — Planeta Boxing Radio (@PlanetaBoxing) November 21, 2025 El Puma Martínez, de 34 años, llega invicto con 18 victorias, nueve de ellas por nocaut. Aunque no parte como favorito, su estilo ofensivo le ha permitido construir una campaña sólida, incluyendo dos triunfos recientes ante el japonés Kazuto Ioka.

Por su parte, el norteamericano Rodríguez, de 25 años, presenta un récord de 22 victorias (15 por la vía rápida). Fue campeón en peso mosca, y actualmente es reconocido como uno de los nombres de mayor proyección en la categoría supermosca. Aunque para cumplir con ese vaticinio, primero deberá vencer al argentino.

El Puma Martínez apela a la historia argentina: image En la presentación de la velada, el Puma apareció con una remera que llamó la atención: además de su imagen y la bandera argentina, incluía a Nicolino Locche, Carlos Monzón, Sergio Maravilla Martínez y Marcos Chino Maidana, todos referentes del boxeo nacional. Al respecto, explicó: “Son los favoritos de la Argentina, los grandes campeones que tiene el país, y yo me quiero convertir en un grande como ellos y pasar a la historia”.