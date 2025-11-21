21 de noviembre de 2025 - 14:29

Rugby: Dos mendocinos en la formación inicial de Argentina ante Inglaterra

El coach Felipe Contepomi entregó el quince que saldrá a la cancha y Rodrigo Isgró y Juan González serán titulares en el team nacional de rugby

Rugby. El mendocino Rodrigo Isgró partirá en el Quince inicial

Rugby. El mendocino Rodrigo Isgró partirá en el Quince inicial

Foto:

UAR
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El estadio de Twickenham recibirá una vez más al seleccionado mayor de Rugby de Argentina: Los Pumas en lo que será el cierre de la Ventana Internacional de Noviembre, cuando este domingo se enfrenten ante Inglaterra a partir de las 13.10 de nuestro país.

Leé además

Rugby. Marista es el subcampeón nacional de clubes, algo no menor.

Rugby: Marista no pudo hacer triplete de títulos y se tuvo que conformar con el subcampeonato

Por Gonzalo Tapia
Rugby. Elenco campeón de 1973 en el Nacional de Clubes. Conformado por Castro, Gandía, Dora, Muñiz, D. Muñiz, R. Navesi, C. Chacón, García, Navesi, J. Muñiz, E.Cattaneo, Sánchez, Latino, Ramos, González.

Rugby de Mendoza: Marista ante otro momento histórico a nivel nacional

Por Gonzalo Tapia

Será el tercer compromiso del año entre estos seleccionados, recordemos la visita de los ingleses en el mes de julio en La Plata y San Juan, ambos con victoria visitante por 35-12 y 22-17, respectivamente.

La última vez que Los Pumas se fueron victoriosos ante Inglaterra, fue justamente en el último encuentro entre ambos equipos en Twickenham en 2022. Allí, los dirigidos en aquel entonces por Michael Cheika, se quedaron con la victoria por 30-29. Emiliano Boffelli fue la gran figura con 25 puntos, producto de un try, seis penales y una conversión. El try restante lo marcó Santiago Carreras.

Para este encuentro, Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, dispuso cinco cambios respecto al XV que salió a la cancha el pasado domingo en Edimburgo:

Thomas Gallo por Mayco Vivas

Marcos Kremer por Joaquín Oviedo (González pasa de 6 y Grondona de 8)

Tomás Albornoz por Gerónimo Prisciantelli

Bautista Delguy por Mateo Carreras

Justo Piccardo por Santiago Chocobares

La formación titular

Thomas Gallo (39 caps)

Julián Montoya (116 caps) (Capitán)

Pedro Delgado (8 caps)

Guido Petti (97 caps)

Pedro Rubiolo (30 caps)

Juan Martín González (50 caps)

Marcos Kremer (80 caps)

Santiago Gorndona (25 caps)

Simón Benítez (9 caps)

Tomás Albornoz (20 caps)

Bautista Delguy (38 caps)

Justo Piccardo (10 caps)

Matías Moroni (93 caps)

Rodrigo Isgró (15 caps)

Juan Cruz Mallía (50 caps) (Vicecapitán)

Suplentes

Ignacio Ruiz (26 caps)

Boris Wenger (4 caps)

Tomás Rapetti (2 caps)

Franco Molina (18 caps)

Pablo Matera (120 caps) (Vicecapitán)

Joaquín Oviedo (21 caps)

Agustín Moyano (7 caps)

Santiago Carreras (63 caps)

Historial entre Argentina V. Inglaterra

Partidos: 30

Triunfos: 5

Empates: 2

Derrotas: 23

14/10/1978 Inglaterra XV 13 vs Los Pumas 13, en Londres

30/05/1981 Los Pumas 19 vs Inglaterra 19, en Buenos Aires

06/06/1981 Los Pumas 6 vs Inglaterra 12, en Buenos Aires

28/07/1990 Los Pumas 12 vs Inglaterra 25, en Buenos Aires

04/08/1990 Los Pumas 15 vs Inglaterra 13, en Buenos Aires

03/11/1990 Inglaterra 51 vs Los Pumas 0, en Londres

27/05/1995 Inglaterra 24 vs Los Pumas 18, en Durban (RWC)

14/12/1996 Inglaterra 20 vs Los Pumas 18, en Londres

31/05/1997 Los Pumas 20 vs Inglaterra 46, en Buenos Aires

07/06/1997 Los Pumas 33 vs Inglaterra 13, en Buenos Aires

25/11/2000 Inglaterra 19 vs Los Pumas 0, en Londres

22/06/2002 Los Pumas 18 vs Inglaterra 26, en Buenos Aires

11/11/2006 Inglaterra 18 vs Los Pumas 25, en Londres

06/06/2009 Inglaterra 37 vs Los Pumas 15, en Manchester

13/06/2009 Los Pumas 24 vs Inglaterra 22, en Salta

14/11/2009 Inglaterra 16 vs Los Pumas 9, en Londres

10/09/2011 Los Pumas 9 vs Inglaterra 13, en Dunedin (RWC)

08/06/2013 Los Pumas 3 vs Inglaterra 32, en Salta

15/06/2013 Los Pumas 26 vs Inglaterra 51, en Buenos Aires

09/11/2013 Inglaterra 31 vs Los Pumas 12, en Londres

26/11/2016 Inglaterra 27 vs Los Pumas 14, en Londres

10/06/2017 Los Pumas 34 vs Inglaterra 38, en San Juan

17/06/2017 Los Pumas 25 vs Inglaterra 35, en Santa Fe

11/11/2017 Inglaterra 21 vs Los Pumas 8, en Londres

05/10/2019 Inglaterra 39 vs Los Pumas 10, en Tokio (RWC)

06/11/2022 Inglaterra 29 vs Los Pumas 30, en Londres

09/09/2023 Los Pumas 10 vs Inglaterra 27, en Marsella (RWC)

27/10/2023 Los Pumas 23 vs Inglaterra 26, en París (RWC)

5/07/2025 Los Pumas 12 vs Inglaterra 35, en La Plata

12/07/2025 Los Pumas 17 vs Inglaterra 22, en San Juan

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Rugby. El mendocino Juan Martín González es titular ante Escocia

Rugby: Rodrigo Isgró y Juan González serán titulares ante Escocia

Por Gonzalo Tapia
Rugby. El sábado pasado logró el tricampeonato en el regional de Clubes 2025.

Rugby: La gran final donde Marista espera ganar su primer titulo nacional

Por Redacción Deportes
Rugby. Santiago Gómez Cora, entrenador de Los Pumas 7s.

Rugby: el primer plantel de Los Pumas, para la temporada de sevens

Por Gonzalo Tapia
A través de Conecta Rugby, la UAR busca adaptarse a la realidad de los clubes de desarrollo.

UAR anunció actualización de Conecta Rugby 2026 para fortalecer el desarrollo de clubes y entrenadores

Por Redacción Deportes