Rugby: Dos mendocinos en la formación inicial de Argentina ante Inglaterra

El coach Felipe Contepomi entregó el quince que saldrá a la cancha y Rodrigo Isgró y Juan González serán titulares en el team nacional de rugby

El estadio de Twickenham recibirá una vez más al seleccionado mayor de Rugby de Argentina: Los Pumas en lo que será el cierre de la Ventana Internacional de Noviembre, cuando este domingo se enfrenten ante Inglaterra a partir de las 13.10 de nuestro país.

Será el tercer compromiso del año entre estos seleccionados, recordemos la visita de los ingleses en el mes de julio en La Plata y San Juan, ambos con victoria visitante por 35-12 y 22-17, respectivamente.

Los Pumas llegan a este encuentro tras vencer a Gales y Escocia en sus primeras dos presentaciones del otoño europeo. Los dirigidos por Steve Borthwick, por su parte, vienen de 10 triunfos al hilo. Su última derrota fue en el comienzo del seis naciones en febrero de este año, cuando cayeron ante Irlanda por 27-22 en Dublín.

La última vez que Los Pumas se fueron victoriosos ante Inglaterra, fue justamente en el último encuentro entre ambos equipos en Twickenham en 2022. Allí, los dirigidos en aquel entonces por Michael Cheika, se quedaron con la victoria por 30-29. Emiliano Boffelli fue la gran figura con 25 puntos, producto de un try, seis penales y una conversión. El try restante lo marcó Santiago Carreras.

Para este encuentro, Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, dispuso cinco cambios respecto al XV que salió a la cancha el pasado domingo en Edimburgo:

Thomas Gallo por Mayco Vivas Marcos Kremer por Joaquín Oviedo (González pasa de 6 y Grondona de 8) Tomás Albornoz por Gerónimo Prisciantelli Bautista Delguy por Mateo Carreras Justo Piccardo por Santiago Chocobares La formación titular Thomas Gallo (39 caps) Julián Montoya (116 caps) (Capitán) Pedro Delgado (8 caps) Guido Petti (97 caps) Pedro Rubiolo (30 caps) Juan Martín González (50 caps) Marcos Kremer (80 caps) Santiago Gorndona (25 caps) Simón Benítez (9 caps) Tomás Albornoz (20 caps) Bautista Delguy (38 caps) Justo Piccardo (10 caps) Matías Moroni (93 caps) Rodrigo Isgró (15 caps) Juan Cruz Mallía (50 caps) (Vicecapitán) Suplentes Ignacio Ruiz (26 caps) Boris Wenger (4 caps) Tomás Rapetti (2 caps) Franco Molina (18 caps) Pablo Matera (120 caps) (Vicecapitán) Joaquín Oviedo (21 caps) Agustín Moyano (7 caps) Santiago Carreras (63 caps) Historial entre Argentina V. Inglaterra Partidos: 30 Triunfos: 5 Empates: 2 Derrotas: 23 14/10/1978 Inglaterra XV 13 vs Los Pumas 13, en Londres 30/05/1981 Los Pumas 19 vs Inglaterra 19, en Buenos Aires 06/06/1981 Los Pumas 6 vs Inglaterra 12, en Buenos Aires 28/07/1990 Los Pumas 12 vs Inglaterra 25, en Buenos Aires 04/08/1990 Los Pumas 15 vs Inglaterra 13, en Buenos Aires 03/11/1990 Inglaterra 51 vs Los Pumas 0, en Londres 27/05/1995 Inglaterra 24 vs Los Pumas 18, en Durban (RWC) 14/12/1996 Inglaterra 20 vs Los Pumas 18, en Londres 31/05/1997 Los Pumas 20 vs Inglaterra 46, en Buenos Aires 07/06/1997 Los Pumas 33 vs Inglaterra 13, en Buenos Aires 25/11/2000 Inglaterra 19 vs Los Pumas 0, en Londres 22/06/2002 Los Pumas 18 vs Inglaterra 26, en Buenos Aires 11/11/2006 Inglaterra 18 vs Los Pumas 25, en Londres 06/06/2009 Inglaterra 37 vs Los Pumas 15, en Manchester 13/06/2009 Los Pumas 24 vs Inglaterra 22, en Salta 14/11/2009 Inglaterra 16 vs Los Pumas 9, en Londres 10/09/2011 Los Pumas 9 vs Inglaterra 13, en Dunedin (RWC) 08/06/2013 Los Pumas 3 vs Inglaterra 32, en Salta 15/06/2013 Los Pumas 26 vs Inglaterra 51, en Buenos Aires 09/11/2013 Inglaterra 31 vs Los Pumas 12, en Londres 26/11/2016 Inglaterra 27 vs Los Pumas 14, en Londres 10/06/2017 Los Pumas 34 vs Inglaterra 38, en San Juan 17/06/2017 Los Pumas 25 vs Inglaterra 35, en Santa Fe 11/11/2017 Inglaterra 21 vs Los Pumas 8, en Londres 05/10/2019 Inglaterra 39 vs Los Pumas 10, en Tokio (RWC) 06/11/2022 Inglaterra 29 vs Los Pumas 30, en Londres 09/09/2023 Los Pumas 10 vs Inglaterra 27, en Marsella (RWC) 27/10/2023 Los Pumas 23 vs Inglaterra 26, en París (RWC) 5/07/2025 Los Pumas 12 vs Inglaterra 35, en La Plata 12/07/2025 Los Pumas 17 vs Inglaterra 22, en San Juan