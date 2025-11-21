21 de noviembre de 2025 - 14:27

Central Córdoba vs. San Lorenzo por los octavos del Torneo Clausura: formaciones, horario y dónde ver en vivo

San Lorenzo, diezmado por las lesiones y de pésimo presente institucional, visita a Central Córdoba, que quiere hacerse fuerte en su casa.

TORNEO CLAUSURA. Por los octavos de final, se medirán Central Córdoba vs. San Lorenzo. 

Por Redacción Deportes

Cómo llega Central Córdoba al duelo con San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Clausura

El Ferroviario arrastra un invicto de seis partidos y viene de igualar sin goles contra Banfield, logrando un cuarto puesto que le alcanzó para poder asegurarse la localía en los octavos de final. En el Oeste saben que sus números mejoran cuando no salen de casa, perdiendo un solo partido en todo el semestre bajo esta condición (1-0 vs. Tigre). En la previa, el entrenador Omar de Felippe ratificó su confianza: “Nos gustaría que las definiciones sean acá, nos sentimos cómodos”.

Central Córdoba vs. San Lorenzo, por los octavos de final del Torneo Clausura.

Cómo llega San Lorenzo al duelo con Central Córdoba por los octavos de final del Clausura

El elenco dirigido por Damián Ayude consiguió meterse no sólo en esta instancia, sino también en la próxima edición de la Copa Sudamericana gracias a un buen presente deportivo que no se condice con la actualidad institucional del club. Además de las catorce inhibiciones (dos en la última semana), se le sumó a las polémicas del equipo un comunicado difundido por el plantel en el que reclamaban falta de pagos y condiciones laborales mínimas, que posteriormente borraron y reemplazaron por otro en el que decían haber cometido una “imprudencia”. Por si fuera poco, el miércoles Alexis Cuello intimó a la institución Azulgrana para que le pague una deuda de 75 mil dólares. Ante la posibilidad de que quede en libertad de acción, AFA pagó sus haberes por orden del Chiqui Tapia.

La probable formación de Central Córdoba vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura

Alan Aguerre; Facundo Mansilla, Yuri Casermeiro, Lucas Abascia; Braian Cufré, José Florentín, Matías Vera, Iván Pillud; Leonardo Heredia, Lucas Varaldo e Iván Gómez. DT: Omar De Felippe.

La probable formación de San Lorenzo vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura

Facundo Altamirano o Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Ezequiel Cerutti; Facundo Gulli, Agustín Ladstatter y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Central Córdoba vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 22.00
  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • VAR: Lucas Novelli
  • TV: TNT Sports Premium
  • Estadio: Madre de Ciudades

