Velez vs. Argentinos Juniors por los octavos de final del torneo Clausura: hora, formaciones y TV

Vélez intentará superar su mala racha ante Argentinos Juniors, que quiere seguir sumando buenas noticias tras su clasificación a la Copa Libertadores.

Por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, Vélez recibe a Argentinos Juniors en el estadio Amalfitani.&nbsp;

Foto:

Gentileza.
F&uacute;tbol. El director t&eacute;cnico de V&eacute;lez Sarsfield, Guillermo Barros Schelotto, de los mejores entrenadores del pa&iacute;s.&nbsp;

Cómo llega Vélez al duelo con Argentinos Juniors por los octavos de final del Clausura

El Fortín supo estar por varias fechas en lo más alto de la Zona B, pero decayó tras la eliminación con Racing en cuartos de la Copa Libertadores y desde entonces únicamente sumó de a tres en dos ocasiones, la última ante Sarmiento tres fechas atrás. Desde aquel triunfo, perdió contra Talleres y Gimnasia e igualó sin goles frente a River. Ahora, en la recta final de su año, tendrá el objetivo de aprovechar la localía para avanzar de instancia, un dato que puede ser distintivo, ya que su rival solo ganó dos de sus nueve encuentros de visitante en el Clausura.

image
Nicol&aacute;s Diez, DT de Argentinos Juniors, hijo pr&oacute;digo de la instituci&oacute;n, le devolvi&oacute; su ADN futbol&iacute;stico.&nbsp;

Nicolás Diez, DT de Argentinos Juniors, hijo pródigo de la institución, le devolvió su ADN futbolístico.

Cómo llega Argentinos Juniors al duelo con Vélez por los octavos de final del Clausura

Por su parte, el Bicho supo levantarse rápido tras perder la final de la Copa Argentina en los penales y consiguió dos victorias clave ante dos rivales directos como Belgrano y Estudiantes que le permitieron no solo catapultarse hasta el quinto puesto de la Zona A, sino asegurar su participación en la próxima Copa Libertadores. A pesar de quedar en la orilla de la sexta estrella, encuentran su motivación para clasificar en su buen año y en mejorar su registro del Apertura, en el que cayeron en cuartos contra San Lorenzo, siendo favoritos.

La probable formación de Vélez vs Argentinos Juniors por el Torneo Clausura

Marchiori; Gordon, Silvero, Quiroz, Gomez; Bouzat, Galván, Aliendro; Carrizo, Godoy, Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto

La probable formación de Argentinos Juniors vs. Vélez por el Torneo Clausura

Siri; Lozano, Álvarez, Godoy, Prieto; Fattori, Giaccone, Lescano; López, Molina, Porcel. DT: Nicolás Diez

Vélez vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 20
  • Árbitro: Andrés Merlos
  • VAR: Fernando Espinoza
  • TV: ESPN Premium
  • Estadio: José Amalfitani

Vélez vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura: minuto a minuto y estadísticas

