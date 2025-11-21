Velez vs. Argentinos Juniors por los octavos de final del torneo Clausura: hora, formaciones y TV

Vélez y Argentinos Juniors jugarán este sábado desde las 20 en el Estadio José Amalfitani, por los octavos de final del Clausura. El elenco dirigido por Guillermo Barros Schelotto tuvo un mal cierre en la fase regular y buscará levantar en el choque ante el Bicho, que llega entonado luego de sacar su pasaje a la próxima Copa Libertadores.
Cómo llega Vélez al duelo con Argentinos Juniors por los octavos de final del Clausura
El Fortín supo estar por varias fechas en lo más alto de la Zona B, pero decayó tras la eliminación con Racing en cuartos de la Copa Libertadores y desde entonces únicamente sumó de a tres en dos ocasiones, la última ante Sarmiento tres fechas atrás. Desde aquel triunfo, perdió contra Talleres y Gimnasia e igualó sin goles frente a River. Ahora, en la recta final de su año, tendrá el objetivo de aprovechar la localía para avanzar de instancia, un dato que puede ser distintivo, ya que su rival solo ganó dos de sus nueve encuentros de visitante en el Clausura.
Cómo llega Argentinos Juniors al duelo con Vélez por los octavos de final del Clausura
Por su parte, el Bicho supo levantarse rápido tras perder la final de la Copa Argentina en los penales y consiguió dos victorias clave ante dos rivales directos como Belgrano y Estudiantes que le permitieron no solo catapultarse hasta el quinto puesto de la Zona A, sino asegurar su participación en la próxima Copa Libertadores. A pesar de quedar en la orilla de la sexta estrella, encuentran su motivación para clasificar en su buen año y en mejorar su registro del Apertura, en el que cayeron en cuartos contra San Lorenzo, siendo favoritos.
La probable formación de Vélez vs Argentinos Juniors por el Torneo Clausura
Marchiori; Gordon, Silvero, Quiroz, Gomez; Bouzat, Galván, Aliendro; Carrizo, Godoy, Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto
La probable formación de Argentinos Juniors vs. Vélez por el Torneo Clausura
Siri; Lozano, Álvarez, Godoy, Prieto; Fattori, Giaccone, Lescano; López, Molina, Porcel. DT: Nicolás Diez