Con cambios respecto a su formación, Boca se prepara para los octavos de la Liga Profesional

El entrenador Claudio Úbeda trabaja en los once iniciales para enfrentar a Talleres de Córdoba en el duelo de eliminación directa.

Boca Juniors se prepara para los octavos de final de la Liga Profesional

Durante las últimas prácticas, el cuerpo técnico comenzó a retocar la formación inicial con el objetivo de adaptarse a lo que pedirá el encuentro. Por ese motivo, se esperan varias modificaciones importantes en dos sectores del campo.

Los dos cambios que planea Úbeda: Claudio Úbeda, actual entrenador de Boca Juniors Claudio Úbeda, actual entrenador de Boca Juniors La primera novedad se dará en la zona defensiva, con el regreso a la titularidad de Lautaro Di Lollo en lugar de Nicolás Figal. El zaguero ya cumplió con la fecha de suspensión, y será titular nuevamente al lado de Ayrton Costa. El fondo se completará con Barinaga y Blanco por los costados.

En el medio aparece el segundo cambio: la salida de Ander Herrera de los once de inicio. A pesar de su buen nivel en las últimas presentaciones, el mediocampista español dejará su lugar debido al regreso de un futbolista importante para el entrenador, el delantero Milton Giménez, que acompañará a Miguel Merentiel.

La vuelta del delantero a la titularidad implicará volver al 4-4-2 que tanto rédito le dio al cuerpo técnico en el pasado cercano, con Ezequiel Zeballos y Carlos Palacios como volantes externos, y Milton Delgado cuidando el centro del campo junto a Leandro Paredes.