La Liga Profesional confirmó el calendario de los octavos de final del Clausura 2025

Este martes se revelaron las fechas y horarios para los enfrentamientos de octavos de final del Torneo Clausura 2025. Se destacan cruces como Boca vs. Talleres y Racing vs. River, además de una novedad: habrá alargue antes de los penales.

Uno de estos 16 equipos alzará la copa del Torneo Clausura de la Liga Profesional

En un paso decisivo hacia la definición del Torneo Clausura 2025, la Liga Profesional oficializó el programa de los octavos de final, la primera fase de los playoffs que comenzará inmediatamente tras la culminación de la fase regular y se llevará a cabo el próximo fin de semana.

La instancia decisiva arrancará con un sábado a toda tensión: Vélez se enfrentará a Argentinos Juniors, mientras que Central Córdoba (SdE) chocará con San Lorenzo. El domingo, el foco se pondrá en Rosario Central contra Estudiantes (LP) y en uno de los partidos más esperados: Boca Juniors recibirá a Talleres en La Bombonera.

El lunes promete ser determinante: Deportivo Riestra se medirá con Barracas Central, mientras que Racing y River protagonizarán un histórico clásico de playoffs en Avellaneda. A su vez, Unión (Santa Fe) se jugará su lugar con Gimnasia (LP). Por su parte, el historial de esta etapa se cerrará el miércoles con un enfrentamiento entre Lanús y Tigre, aprovechando que el Granate aún debe disputar la final de la Copa Sudamericana. Todos estos duelos se jugarán en la cancha del equipo mejor ubicado en la fase de grupos, lo que premia el rendimiento previo.

Cambios en las reglas: más alargue y menos suerte Uno de los puntos más salientes es la modificación en el reglamento para esta fase de eliminación directa. Según el Boletín N° 6720 de la AFA, los partidos de octavos que terminen empatados al cabo de los 90 minutos ya no irán directamente a los penales, sino que habrá 30 minutos de tiempo suplementario (dos tiempos de 15), y si el empate persiste, recién ahí se recurrirá a los tiros desde el punto penal.

Este cambio marca una ruptura con el formato del Apertura, donde el alargue estaba reservado únicamente para la final. Lo cierto es que, detrás de esta decisión hay una lectura deportiva clara y es la de evitar que el pase a la próxima ronda dependa tanto del azar y el resultado se concrete dentro del margen de juego.