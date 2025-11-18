18 de noviembre de 2025 - 11:28

Escándalo, amenaza y renuncia en el partido entre Barracas Central y Huracán: "Te voy a romper todo"

El árbitro Andrés Gariano amenazó a Frank Kudelka, quien presentó su renuncia como DT del Globo tras quedar afuera de los playoffs.

Kudelka dejó de ser el DT de Huracán

Kudelka dejó de ser el DT de Huracán

Foto:

Por Cristian Reta

El duelo entre Barracas Central y Huracán por la fecha 16 del Torneo Clausura fue un verdadero escándalo tras el cobro de dos polémicos penales por parte de Adrián Gariano para los locales. Una vez finalizado el encuentro, los jugadores y el cuerpo técnico del Globo se le fueron encima a un nervioso juez, que propinó una contundente amenaza.

Leé además

primera nacional: con polemica e incidentes, deportivo madryn se clasifico a la final

Primera Nacional: con polémica e incidentes, Deportivo Madryn se clasificó a la final

Por Emanuel Cenci
Racing y River Plate, tras los cuartos de final de la Copa Argentina, volverán a editar un choque caliente en los playoffs del Clausura. 

Racing Club y River Plate: el duelo más esperado de los playoffs del Clausura 2025

Por Redacción Deportes

“Vamos a hablar y te voy a romper todo”, le dijo el propio Gariano al Frank Kudelka, en medio de una acalorada discusión en el medio de la cancha. Esto generó una furiosa reacción de parte de la gente de Huracán, quienes realizaron fuertes reclamos.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por InfoTomé (@infotomeok)

“¿Cómo hacés para dormir tranquilo, Andrés?“, ”Con la comida de nuestra familia te metés" o “Este es nuestro laburo”, fueron algunas de las frases que la delegación del Globo reprochó a un árbitro que quedó en la mira.

La renuncia de Kudelka tras la polémica contra Barracas Central

Lo cierto es que, pese al polémico arbitraje de la última fecha del campeonato, Huracán no tuvo el mejor de los semestres y este empate contra Barracas Central le puso fin al ciclo de Frank Darío Kudelka en Parque Patricios.

El entrenador presentó su renuncia tras no haber podido meter a su equipo en la fase de playoffs y en medio de un turbulento arbitraje, que incluyó dos penales en contra y, al final, tanto los jugadores como el DT explotaron contra el juez.

4s54a5sa
Hurac&aacute;n qued&oacute; fuera de los playoffs y Kudelka renunci&oacute;

Huracán quedó fuera de los playoffs y Kudelka renunció

Recordemos que, de los últimos 12 partidos, Huracán solo ganó dos, lo que clima en el Ducó se volvió hostil, con insultos y silbidos por parte del público. Además, desde que Kudelka asumió su tercer ciclo en marzo de 2024, dirigió 84 partidos, con 39 victorias, 25 empates y 20 derrotas. Logró el subcampeonato en el Torneo Apertura, pero no alcanzó para sostener el proyecto ni para clasificar a Huracán a las copas internacionales. El Globo terminó duodécimo con 47 puntos, lejos de los puestos de privilegio, y sin cupo para jugar una copa internacional en 2026.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

David El Mago Ramírez habló tras el descenso de Godoy Cruz.

El duro análisis del Mago Ramírez sobre el descenso de Godoy Cruz y su futuro: "Es el peor momento..."

Por Cristian Reta
Uno de estos 16 equipos alzará la copa del Torneo Clausura de la Liga Profesional

La Liga Profesional confirmó el calendario de los octavos de final del Clausura 2025

Por la última fecha del Clausura 2025, Independiente Rivadavia visita a Defensa y Justicia. 

Con goles de Fernández y Studer, Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina, derrotó al Halcón por 2-0

Por Redacción Deportes
República Democrática del Congo venció por penales a Nigeria y jugará el repechaje rumbo al próximo Mundial. Todo terminó en escándalo.

Mundial 2026: La denuncia de magia negra que detonó un escándalo deportivo

Por Redacción Deportes