Escándalo, amenaza y renuncia en el partido entre Barracas Central y Huracán: "Te voy a romper todo"

El árbitro Andrés Gariano amenazó a Frank Kudelka, quien presentó su renuncia como DT del Globo tras quedar afuera de los playoffs.

El duelo entre Barracas Central y Huracán por la fecha 16 del Torneo Clausura fue un verdadero escándalo tras el cobro de dos polémicos penales por parte de Adrián Gariano para los locales. Una vez finalizado el encuentro, los jugadores y el cuerpo técnico del Globo se le fueron encima a un nervioso juez, que propinó una contundente amenaza.

“Vamos a hablar y te voy a romper todo”, le dijo el propio Gariano al Frank Kudelka, en medio de una acalorada discusión en el medio de la cancha. Esto generó una furiosa reacción de parte de la gente de Huracán, quienes realizaron fuertes reclamos.

"¿Cómo hacés para dormir tranquilo, Andrés?", "Con la comida de nuestra familia te metés" o "Este es nuestro laburo", fueron algunas de las frases que la delegación del Globo reprochó a un árbitro que quedó en la mira.

La renuncia de Kudelka tras la polémica contra Barracas Central Lo cierto es que, pese al polémico arbitraje de la última fecha del campeonato, Huracán no tuvo el mejor de los semestres y este empate contra Barracas Central le puso fin al ciclo de Frank Darío Kudelka en Parque Patricios.

El entrenador presentó su renuncia tras no haber podido meter a su equipo en la fase de playoffs y en medio de un turbulento arbitraje, que incluyó dos penales en contra y, al final, tanto los jugadores como el DT explotaron contra el juez.