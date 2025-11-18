El duro análisis del Mago Ramírez sobre el descenso de Godoy Cruz y su futuro: "Es el peor momento..."

El exjugador, hoy ayudante de campo de Omar Asad, rompió el silencio a 48 horas de la derrota ante Deportivo Riestra y reveló las dificultades anímicas del plantel y la sensación de que "dos o tres partidos más" habrían salvado al equipo de jugar la Primera Nacional.

Apenas 48 horas después del pitazo final que decretó el descenso de Godoy Cruz a la Primera Nacional, la figura de David Ramírez se alza para ponerle voz a la angustia que envuelve a La Bodega. El 'Mago', ídolo y hoy parte del cuerpo técnico de Omar Asad, habló con crudeza sobre las sensaciones vividas en este mes dramático.

En diálogo con Doble Amarilla, Ramírez no esquivó la dolorosa realidad que le toca vivir al Tomba y a su gente. "Vinimos con la idea de tratar de salvarnos. A veces, cuando te encontrás con un equipo golpeado anímicamente, te miran con dudas, creen que no van a poder salir de la situación y hay que hacer un trabajo más fuerte", confesó.

Godoy Cruz - Deportivo Riestra, por la Liga Profesional Godoy Cruz - Deportivo Riestra, por la Liga Profesional Walter Caballero El tiempo que faltó y el gol anulado El ayudante de campo siente que la misión era posible, pero el tiempo se agotó demasiado pronto: "Creo que de haber tenido dos o tres partidos más, nos podríamos haber salvado", sentenció Ramírez, marcando un lamento por la escasez de fechas que tuvo el cuerpo técnico para revertir una situación que venía de arrastre.

En su análisis, Ramírez identificó un punto de inflexión que pudo haber cambiado el destino: "No se nos dieron otros resultados, con San Martín era el partido clave y nos anulan un gol que hubiera cambiado ese partido y la cabeza de los que estaban peleando el descenso. Hubiésemos ido a Tucumán con una tranquilidad mayor. Nosotros hicimos todo lo que pudimos, lamentablemente no alcanzó".

image “Prefiero haber estado acá que haber mirado desde mi casa y estar de la misma manera. Vinimos para salvarlo y darle pertenencia. Todos tiramos para adelante”, reflexionó el exmediocampista.