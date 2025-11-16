Obras viales en Godoy Cruz: cuál es la calle que estará cerrada hasta diciembre por reparación

El municipio anunció trabajos de reparación sobre una losa de hormigón. Las obras comenzarán este lunes 17. Solicitan circular con precaución y respetar la señalización.

El municipio de Godoy Cruz anunció el corte prolongado en media calzada en la intersección de Carola Lorenzini y O’Higgins por trabajos de reparación. La obra apunta a resolver un problema en el pavimento que requería una reparación puntual y obligará a interrumpir por varios días el tránsito en la zona.

Obras viales en Godoy Cruz: corte de calle por tiempo prolongado. Municipio de Godoy Cruz Duración y alcances del corte Según informaron desde el municipio, el corte afectará la calzada sur, donde se trabajará sobre una losa de hormigón para garantizar una mejora duradera. Los trabajos comenzarán el lunes 17 y se extenderán hasta el 1 de diciembre, período durante el cual el tránsito se verá reducido.

Se recomienda a conductores, ciclistas y motociclistas prever alternativas de recorrido para evitar congestiones y facilitar el trabajo de los equipos viales. El objetivo es minimizar el impacto en el tránsito y permitir que la reparación se realice con seguridad y rapidez.