16 de noviembre de 2025 - 13:50

Obras viales en Godoy Cruz: cuál es la calle que estará cerrada hasta diciembre por reparación

El municipio anunció trabajos de reparación sobre una losa de hormigón. Las obras comenzarán este lunes 17. Solicitan circular con precaución y respetar la señalización.

Obras viales.

Obras viales.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El municipio de Godoy Cruz anunció el corte prolongado en media calzada en la intersección de Carola Lorenzini y O’Higgins por trabajos de reparación. La obra apunta a resolver un problema en el pavimento que requería una reparación puntual y obligará a interrumpir por varios días el tránsito en la zona.

Leé además

Santino Andino dejó todo, pero no alcanzó para sostener a Godoy Cruz

El superhéroe sin final feliz: la tarde de Santino Andino

Por Emanuel Cenci
Godoy Cruz descendió a la Primera Nacional después de casi 20 años

Godoy Cruz perdió la categoría: el estadio Feliciano Gambarte también lloró

Por Sergio Faria
Obras viales en Godoy Cruz: corte de calle por tiempo prolongado.
Obras viales en Godoy Cruz: corte de calle por tiempo prolongado.

Obras viales en Godoy Cruz: corte de calle por tiempo prolongado.

Duración y alcances del corte

Según informaron desde el municipio, el corte afectará la calzada sur, donde se trabajará sobre una losa de hormigón para garantizar una mejora duradera. Los trabajos comenzarán el lunes 17 y se extenderán hasta el 1 de diciembre, período durante el cual el tránsito se verá reducido.

Se recomienda a conductores, ciclistas y motociclistas prever alternativas de recorrido para evitar congestiones y facilitar el trabajo de los equipos viales. El objetivo es minimizar el impacto en el tránsito y permitir que la reparación se realice con seguridad y rapidez.

Finalmente, se solicita circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en el lugar para garantizar la seguridad de todos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Godoy Cruz - Deportivo Riestra, por la Liga Profesional

Godoy Cruz empató y descendió a la Primera Nacional

Por Emanuel Cenci
Aldosivi - San Martín de San Juan, por la Liga Profesional

Aldosivi venció a San Martín de San Juan y se quedó en Primera División

Por Redacción Deportes
Omar Asad, técnico de Godoy Cruz

Godoy Cruz: Omar Asad se la jugó a todo o nada para buscar la permanencia

Por Emanuel Cenci
Godoy Cruz recibe a Deportivo Riestra por la última fecha de la fase clasificatoria. No tiene margen de error: tiene que ganar y rezar. 

Liga Profesional: Godoy Cruz se convirtió en un gigante y lo tiene que demostrar

Por Gustavo Villarroel