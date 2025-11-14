Liga Profesional: Godoy Cruz se convirtió en un gigante y lo tiene que demostrar

. ¿Qué puede pasar si desciende Pronóstico reservado. Sólo depende de un milagro para salvar la categoría en el Godoy Cruz ? Un duro golpe al corazón y a la historia del Expreso. Correrán lágrimas en esos 20 mil hinchas que coparán su cancha. estadio Feliciano Gambarte de la Liga Profesional Sin embargo,no es la muerte de nadie. Todo lo contrario.
Lo demostró River en el 2011. Regresó más grandes de lo que era. Muchas veces, hay que tocar fondo, para evaluar, salvar diferencias y arrancar de nuevo un proyecto deportivo con más fuerzas.
Godoy Cruz en el Gambarte
El Tomba, desde las 17, recibirá a Gimnasia de La Plata en su segunda presentación el Feliciano Gambarte, donde buscará sumar su primera victoria en el Clasura.
Tienen nombre y apellido. Pero, ahora, no es el camino. es tiempo de bronca, de dolor, de buscar responsables. Sin dudas, que existen.
El sábado desde las 17, el estadio Feliciano Gambarte tiene que reventar de hinchas que dejarán el corazón durante los 90 minutos. el mundo Godoy Cruz tiene que estar más unido que nunca. El fútbol de Mendoza tiene que estar con Godoy Cruz. La provincia entera, más allá de cada camiseta.
Los jugadores deben jugar la final más importante de su vida. Si no hay fútbol, Si los jugadores dejan el alma en cada pelota, serán el fiel reflejo del hincha que bancó la parada en el Malvinas Argentinas, en el Víctor Legrotaglie y en el no puede faltar pasión, compromiso, actitud. Feliciano Gambarte.
Godoy Cruz II
Fútbol. Godoy Cruz tratará de revertir el sabor amargo de la derrota en Belo Horizonte y el jueves en el Feliciano gambarte jugará la vuelta en su llave de octavos ante el Atlético Mineiro
Lamentablemente, se subestimó la situación desde principio de año y ahora no hay margen de error.
Existe una luz de esperanza y hay que aferrarse y aprovecharla.
Se convirtió en uno de los clubes más grandes del Interior del país.
Con su predio deportivo, su estadio y sus campañas internacionales, se ganó un lugar que nadie le puede sacar. Godoy Cruz es gigante y lo tiene que demostrar.