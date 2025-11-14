14 de noviembre de 2025 - 10:31

Liga Profesional: Godoy Cruz se convirtió en un gigante y lo tiene que demostrar

LIGA PROFESIONAL. Godoy Cruz está al borde del abismo. Pero, tiene una estructura y una forma de trabajo, que lo conviertieron en un referente del Interior.

Godoy Cruz recibe a Deportivo Riestra por la última fecha de la fase clasificatoria. No tiene margen de error: tiene que ganar y rezar.&nbsp;

En este momento, el mundo Godoy Cruz tiene que estar más unido que nunca. El fútbol de Mendoza tiene que estar con Godoy Cruz. La provincia entera, más allá de cada camiseta. El sábado desde las 17, el estadio Feliciano Gambarte tiene que reventar de hinchas que dejarán el corazón durante los 90 minutos.

Lamentablemente, se subestimó la situación desde principio de año y ahora no hay margen de error. Existe una luz de esperanza y hay que aferrarse y aprovecharla.

Se convirtió en uno de los clubes más grandes del Interior del país. Con su predio deportivo, su estadio y sus campañas internacionales, se ganó un lugar que nadie le puede sacar. Godoy Cruz es gigante y lo tiene que demostrar.

