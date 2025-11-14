Liga Profesional: Godoy Cruz se convirtió en un gigante y lo tiene que demostrar

La Banda del Expreso alienta al Tomba: "A Godoy Cruz se lo respeta"

Muchas veces, hay que tocar fondo, para evaluar, salvar diferencias y arrancar de nuevo un proyecto deportivo con más fuerzas . Lo demostró River en el 2011. Regresó más grandes de lo que era.

Sin dudas, hoy, es tiempo de bronca, de dolor, de buscar responsables. Sin dudas, que existen. Tienen nombre y apellido. Pero, ahora, no es el camino.

El Tomba, desde las 17, recibirá a Gimnasia de La Plata en su segunda presentación el Feliciano Gambarte, donde buscará sumar su primera victoria en el Clasura.

En este momento, el mundo Godoy Cruz tiene que estar más unido que nunca . El fútbol de Mendoza tiene que estar con Godoy Cruz. La provincia entera, más allá de cada camiseta. El sábado desde las 17, el estadio Feliciano Gambarte tiene que reventar de hinchas que dejarán el corazón durante los 90 minutos.

Los jugadores deben jugar la final más importante de su vida. Si no hay fútbol, no puede faltar pasión, compromiso, actitud . Si los jugadores dejan el alma en cada pelota, serán el fiel reflejo del hincha que bancó la parada en el Malvinas Argentinas, en el Víctor Legrotaglie y en el Feliciano Gambarte.

Godoy Cruz II Fútbol. Godoy Cruz tratará de revertir el sabor amargo de la derrota en Belo Horizonte y el jueves en el Feliciano gambarte jugará la vuelta en su llave de octavos ante el Atlético Mineiro Gentileza

Lamentablemente, se subestimó la situación desde principio de año y ahora no hay margen de error. Existe una luz de esperanza y hay que aferrarse y aprovecharla.

Se convirtió en uno de los clubes más grandes del Interior del país. Con su predio deportivo, su estadio y sus campañas internacionales, se ganó un lugar que nadie le puede sacar. Godoy Cruz es gigante y lo tiene que demostrar.