La Banda del Expreso alienta al Tomba: "A Godoy Cruz se lo respeta"

En plena lucha por no descender, la hinchada tombina se pronunció con un mensaje de apoyo, amor por los colores y repudio a la violencia. El equipo del Turco Asad, el sábado, recibe a Deportivo Riestra.

Los hinchas del Tomba se manifestaron en contra todo tipo de violencia y repudian todo tipo de acto que atente contra la institución.&nbsp;

Los hinchas del Tomba se manifestaron en contra todo tipo de violencia y repudian todo tipo de acto que atente contra la institución. 

Ramiro Gómez
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Godoy Cruz Antonio Tomba atraviesa días de máxima tensión e incertidumbre en la previa del último partido de la Liga Profesional. El equipo mendocino llega a la fecha final con la obligación de ganarle a Deportivo Riestra y, al mismo tiempo, depender de otros resultados para mantener viva su ilusión de permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino.

El clima en Mendoza se ha vuelto especialmente caliente en los últimos días. Los hinchas manifestaron su descontento con la dirigencia y exigieron respuestas ante la situación deportiva que pone en riesgo la continuidad del club en Primera División.

image

En ese contexto, la Banda del Expreso difundió un comunicado público con el objetivo de llevar calma y despejar rumores sobre supuestos conflictos internos.

En el texto, la agrupación aclaró: "La barra actual se manifiesta en contra de la violencia y repudia cualquier acto que atente contra nuestra institución. Queremos transmitir tranquilidad a todos nuestros simpatizantes. Nos preocupamos por cuidar nuestra institución y amamos nuestros colores".

Además, señalaron que "Los jugadores, la institución y el cuerpo técnico actual deben hacerse cargo de sus responsabilidades" y cerraron con una frase que refleja el sentimiento del pueblo tombino: "A Godoy Cruz se lo respeta".

Con todo por definirse en la última fecha, el “Tomba” deberá ganar y esperar otros resultados para seguir soñando con la permanencia, mientras sus hinchas acompañan con el deseo intacto de ver al club continuar en la élite del fútbol argentino.

