Polémico: el mendocino Fernando Espinoza defendió al arbitraje y amenazó a Caruso Lombardi

Fernando Espinoza, árbitro mendocino, quien estará en el VAR en el duelo entre Boca y Tigre por la fecha 16 del Clausura, apuntó contra Caruso Lombardi.

El árbitro internacional Fernando Espinoza acusó a Ricardo Caruso Lombardi, exentrenador que trabajaba en el programa TN Deportivo, de generar un discurso de “violencia” y expresó: “Critiquemos, pero de ahí a pasar a las dudas o sospechas, ¿en serio? Este es el fútbol en el que descendieron River, Racing e Independiente, el que más campeones diferentes sacó a lo largo de los años y en el que más equipo juegan torneo internacionales”.

En primer lugar, Espinoza aseguró que sigue siendo “árbitro de AFA e internacional” y aclaró: “No dejé de ser internacional porque me echaron como dijo (Caruso Lombardi). Dejé la chapa de campo para tomarla y adquirirla en VAR. Proyecté mi carrera como VAR”, expresó en comunicación con Doble Amarilla Radio.

Fernando Espinoza y sus declaraciones sobre Caruso Lombardi

Finalmente, sentenció que a Caruso “le pagan por estar en un lugar y hablar mal de fútbol” y reflexionó: “Se pierde de un lugar que le da de comer, a vos, a mí, al que hace panchos, al que cuida los autos, al futbolista, al técnico, a las cadenas de televisión, al que vende remeras y al que pone la tele en un bar. Tenemos que tener un límite y cuidar lo que nos da de comer a millones de personas cada domingo”.

Espinoza ya había tenido fuertes palabras contra Caruso Lombardi después de dirigir el encuentro entre Deportivo Riestra e Independiente, que terminó con la victoria del equipo de Avellaneda por 1-0.

Días atrás, también Facundo Giacopuzzi, jugador de Deportivo Madryn, fue muy duro al hablar de Caruso por sus críticas y afirmar en reiteradas ocasiones que la escuadra chubutense recibe ayudas arbitrales.

"Hay un gordo boludo que se pone los domingos al mediodía a decir pelotudeces", declaró el defensor del Aurinegro tras la victoria 1-0 sobre Gimnasia (J), en la vuelta de los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Facundo Giacopuzzi: "Hay un gordo boludo que se pone los domingos al mediodía a decir pelotudeces" (Diario Jornada)

