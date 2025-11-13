Polémico: el mendocino Fernando Espinoza defendió al arbitraje y amenazó a Caruso Lombardi

El árbitro internacional Fernando Espinoza acusó a Ricardo Caruso Lombardi, exentrenador que trabajaba en el programa TN Deportivo, de generar un discurso de “violencia” y expresó: “Critiquemos, pero de ahí a pasar a las dudas o sospechas, ¿en serio? Este es el fútbol en el que descendieron River, Racing e Independiente, el que más campeones diferentes sacó a lo largo de los años y en el que más equipo juegan torneo internacionales”.
Fernando Espinoza y sus declaraciones sobre Caruso Lombardi
Finalmente, sentenció que a Caruso “le pagan por estar en un lugar y hablar mal de fútbol” y reflexionó: “Se pierde de un lugar que le da de comer, a vos, a mí, al que hace panchos, al que cuida los autos, al futbolista, al técnico, a las cadenas de televisión, al que vende remeras y al que pone la tele en un bar. Tenemos que tener un límite y cuidar lo que nos da de comer a millones de personas cada domingo”.
Espinoza ya había tenido fuertes palabras contra Caruso Lombardi después de dirigir el encuentro entre Deportivo Riestra e Independiente, que terminó con la victoria del equipo de Avellaneda por 1-0.
Días atrás, también Facundo Giacopuzzi, jugador de Deportivo Madryn, fue muy duro al hablar de Caruso por sus críticas y afirmar en reiteradas ocasiones que la escuadra chubutense recibe ayudas arbitrales.