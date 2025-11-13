Básquet de Mendoza: Rodrigo "Chori" Funes convirtió doce triples en la Superliga y batió un récord histórico

BÁSQUET. El alero de San José, Rodrigo Funes metió doce triples ante GEPU y rompió una marca histórica en Mendoza.

Rodrigo "Chori" Funes, récord absoluto en el básquet de Mendoza al convertir 12 triples en un juego. Histórico.

El emblemático estadio puntano Emilio Perazzo fue testigo de la noche mágica del alero Rodrigo "Chori" Funes, en la amplia victoria de la Unión Deportiva San José ante GEPU por la última fecha de la fase clasificatoria del Torneo Clausura de Básquet de la Superliga de Mendoza.

Rodrigo Funes fue la gran figura de la Unión Deportiva San José ante el Atlético Club San Martín. El Santo es puntero. / Gentileza: Prensa FBPM Rodrigo Funes fue la gran figura de la Unión Deportiva San José ante GEPU en San Luis. Gentileza: FBPM. Funes terminó el juego con 37 puntos, pero el dato de color y que se robó todos los aplausos, fueron los 12 triples que metió durante el partido.¡Histórico! nuevo récord para el basquetbol de la provincia de Mendoza. El alero multicampeón con el conjunto Santo, con paso por la Municipalidad de Junín (campeón Vendimia 2018), además de Israelita Macabi y la Asociación Deportiva Anzorena (campeón Apertura 2016); tuvo rodaje en Liga Nacional con Boca Juniors y en el Torneo Argentino 2019, clavó 10 triples con la Selección de Mendoza, entró en la historia del basquetbol borravino. Y no es un detalle menor. El tiempo dirá que un 11 de Noviembre de 2025 y en San Luis, llegó a la marca histórica de triples.

Básquet de Mendoza: qué jugadores habían convertido 11 triples en juego Hasta el momento, los jugadores que habían podido lograr esta cifra de once triples eran el exbase de Anzorena, hoy presidente del Club, Marcelo "Tuco" Martín, quien convirtió 11 triples ante Municipalidad de Junín el 6 de mayo del 2004.

Por su parte, el base estadounidense del Atlético Club San Martín, Mitch Marmelstein (campeón 2018), encestó 11 triples en la cancha de Petroleros YPF cuando el León se midió con Banco Mendoza el 8 de mayo en el Apertura 2022.

Stefano Arancibia con la camiseta de la Asociación Civil Rivadavia Básquet, había llegado a once bombas de 6.75 metros en un partido. El 25 de agosto de 2022 por la segunda fecha del Clausura 2022, metió 57 puntos con 11/14 en triples en la victoria ante Municipalidad de San Carlos por 99 a 91.