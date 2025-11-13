Básquet de Mendoza: Rodrigo "Chori" Funes convirtió doce triples en la Superliga y batió un récord histórico

Básquet de Mendoza: qué jugadores habían convertido 11 triples en juego
Hasta el momento, los jugadores que habían podido lograr esta cifra de once triples eran el exbase de Anzorena, hoy presidente del Club, Marcelo "Tuco" Martín, quien convirtió 11 triples ante Municipalidad de Junín el 6 de mayo del 2004.
Por su parte, el base estadounidense del Atlético Club San Martín, Mitch Marmelstein (campeón 2018), encestó 11 triples en la cancha de Petroleros YPF cuando el León se midió con Banco Mendoza el 8 de mayo en el Apertura 2022.
Stefano Arancibia con la camiseta de la Asociación Civil Rivadavia Básquet, había llegado a once bombas de 6.75 metros en un partido. El 25 de agosto de 2022 por la segunda fecha del Clausura 2022, metió 57 puntos con 11/14 en triples en la victoria ante Municipalidad de San Carlos por 99 a 91.
El último en llegar a esa tremenda cifra fue Jeremías Bustos ya que el 25 de octubre de 2024 por la séptima fecha de la zona Reclasificación del Torneo Clausura, en el triunfo del Lago sobre Municipalidad de Capital por 104-89, sumó 49 puntos (11/17 en triples), 3 rebotes, 1 asistencia, 2 recuperos; con una valoración de +41.
Básquet de Mendoza: los jugadores mendocinos con 10 triples en un partido
Los ex jugadores mendocinos que están en el selecto grupo de "francotiradores" que convirtieron 10 triples en un partido son:
– Raúl Brioude (Andes Talleres)
– Alejandro Jait (Club Israelita Macabi)
– Alfred Collins (Municipaldiad de Junín)
– Andrés Brozovix (Rivadavia Básquet).
Básquet de Mendoza: Israelita Macabi, terminó con el UNO
No hubo sorpresas en el último capítulo. Victorias de la U.D.San José en San Luis sobre Gepu por 94-61. Rivadavia le ganó a Huracán por 85-79. Godoy Cruz festejó en casa ante General San Martín (94-68), Anzorena fue más que Andes Talleres (92-72), Atenas Sport Club venció a Macabi (85-72) y en el Este, victoria del San Martín ante Municipalidad de San Carlos (73-66).
Básquet de Mendoza: Ios cruces de cuartos de final del Clausura 2025
(1) Israelita Macabi – Municipalidad de San Carlos (8)