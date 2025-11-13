13 de noviembre de 2025 - 15:24

Básquet de Mendoza: Rodrigo "Chori" Funes convirtió doce triples en la Superliga y batió un récord histórico

BÁSQUET. El alero de San José, Rodrigo Funes metió doce triples ante GEPU y rompió una marca histórica en Mendoza.

Rodrigo Chori Funes, récord absoluto en el básquet de Mendoza al convertir 12 triples en un juego. Histórico.

Rodrigo "Chori" Funes, récord absoluto en el básquet de Mendoza al convertir 12 triples en un juego. Histórico. 

Foto:

Gentileza: SALTO INICIAL.
Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

Por Redacción Deportes
Rodrigo Funes fue la gran figura de la Unión Deportiva San José ante el Atlético Club San Martín. El Santo es puntero. / Gentileza: Prensa FBPM
Rodrigo Funes fue la gran figura de la Unión Deportiva San José ante GEPU en San Luis. Gentileza: FBPM.

Rodrigo Funes fue la gran figura de la Unión Deportiva San José ante GEPU en San Luis. Gentileza: FBPM.

Funes terminó el juego con 37 puntos, pero el dato de color y que se robó todos los aplausos, fueron los 12 triples que metió durante el partido.¡Histórico! nuevo récord para el basquetbol de la provincia de Mendoza. El alero multicampeón con el conjunto Santo, con paso por la Municipalidad de Junín (campeón Vendimia 2018), además de Israelita Macabi y la Asociación Deportiva Anzorena (campeón Apertura 2016); tuvo rodaje en Liga Nacional con Boca Juniors y en el Torneo Argentino 2019, clavó 10 triples con la Selección de Mendoza, entró en la historia del basquetbol borravino. Y no es un detalle menor. El tiempo dirá que un 11 de Noviembre de 2025 y en San Luis, llegó a la marca histórica de triples.

Básquet de Mendoza: qué jugadores habían convertido 11 triples en juego

Hasta el momento, los jugadores que habían podido lograr esta cifra de once triples eran el exbase de Anzorena, hoy presidente del Club, Marcelo "Tuco" Martín, quien convirtió 11 triples ante Municipalidad de Junín el 6 de mayo del 2004.

Por su parte, el base estadounidense del Atlético Club San Martín, Mitch Marmelstein (campeón 2018), encestó 11 triples en la cancha de Petroleros YPF cuando el León se midió con Banco Mendoza el 8 de mayo en el Apertura 2022.

Stefano Arancibia con la camiseta de la Asociación Civil Rivadavia Básquet, había llegado a once bombas de 6.75 metros en un partido. El 25 de agosto de 2022 por la segunda fecha del Clausura 2022, metió 57 puntos con 11/14 en triples en la victoria ante Municipalidad de San Carlos por 99 a 91.

El último en llegar a esa tremenda cifra fue Jeremías Bustos ya que el 25 de octubre de 2024 por la séptima fecha de la zona Reclasificación del Torneo Clausura, en el triunfo del Lago sobre Municipalidad de Capital por 104-89, sumó 49 puntos (11/17 en triples), 3 rebotes, 1 asistencia, 2 recuperos; con una valoración de +41.

Básquet de Mendoza: los jugadores mendocinos con 10 triples en un partido

Los ex jugadores mendocinos que están en el selecto grupo de "francotiradores" que convirtieron 10 triples en un partido son:

Raúl Brioude (Andes Talleres)

– Alejandro Jait (Club Israelita Macabi)

– Alfred Collins (Municipaldiad de Junín)

– Andrés Brozovix (Rivadavia Básquet).

La emblemático revista EL DOBLE, dedicada al básquet de Mendoza.

La emblemático revista EL DOBLE, dedicada al básquet de Mendoza.

Básquet de Mendoza: Israelita Macabi, terminó con el UNO

No hubo sorpresas en el último capítulo. Victorias de la U.D.San José en San Luis sobre Gepu por 94-61. Rivadavia le ganó a Huracán por 85-79. Godoy Cruz festejó en casa ante General San Martín (94-68), Anzorena fue más que Andes Talleres (92-72), Atenas Sport Club venció a Macabi (85-72) y en el Este, victoria del San Martín ante Municipalidad de San Carlos (73-66).

Básquet de Mendoza: Ios cruces de cuartos de final del Clausura 2025

(1) Israelita Macabi – Municipalidad de San Carlos (8)

– 1: 16/11 – 2: 19/11 – 3: 23/11

(2) A.D.Anzorena – Huracán Las Heras (7)

– 1: 14/11 – 2: 18/11 – 3: 22/11

(3) Atenas Sport Club – Rivadavia Basquet (6)

– 1: 16/11 – 2: 19/11 – 3: 23/11

(4) Godoy Cruz – U.D.San José (5)

– 1: 14/11 – 2: 18/11 – 3: 21/11

PLAYOFFS – SERIE REVÁLIDA (AL MEJOR DE TRES)

(10) Andes Talleres – A.C.San Martín (12)

