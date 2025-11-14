LIGA PROFESIONAL. Presencia policial, reconocimiento facial y cámaras corporales integran el amplio despliegue para la última fecha del Torneo Clausura.

Liga Profesional: Operativo integral de seguridad para el partido entre Godoy Cruz y Deportivo Riestra

El Ministerio de Seguridad y Justicia coordina un operativo integral de control y prevención con motivo de la última fecha del Torneo Clausura, cuando Godoy Cruz Antonio Tomba reciba desde las 17 a Deportivo Riestra en el Estadio Feliciano Gambarte. El objetivo de la medida es garantizar la seguridad de los asistentes dentro y fuera del estadio, y asegurar el normal desarrollo del encuentro deportivo.

image Liga Profesional: Operativo integral de seguridad para el partido entre Godoy Cruz y Deportivo Riestra Gentileza. Entre los recursos más destacados se encuentran las cámaras corporales y los sistemas de reconocimiento facial, que permitirán un monitoreo constante y en tiempo real del ingreso del público y del desarrollo del partido. Estas tecnologías posibilitan una vigilancia precisa, la identificación rápida de personas y una respuesta más eficaz ante cualquier eventualidad.

El ingreso al estadio estará habilitado exclusivamente para el público local, que deberá presentar su Documento Nacional de Identidad en formato físico. Las puertas se abrirán una hora y media antes del inicio del encuentro para facilitar el acceso ordenado de los hinchas.

Liga Profesional: cortes y desvíos de tránsito en la zona del estadio Con el fin de garantizar la seguridad vial y optimizar la circulación en las inmediaciones del Feliciano Gambarte, desde las 13.30 se implementarán cortes de tránsito en distintas arterias cercanas al estadio.