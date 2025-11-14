Liga Profesional: Operativo integral de seguridad para el partido entre Godoy Cruz y Deportivo Riestra

Entre los recursos más destacados se encuentran las cámaras corporales y los sistemas de reconocimiento facial, que permitirán un monitoreo constante y en tiempo real del ingreso del público y del desarrollo del partido. Estas tecnologías posibilitan una vigilancia precisa, la identificación rápida de personas y una respuesta más eficaz ante cualquier eventualidad.
El ingreso al estadio estará habilitado exclusivamente para el público local, que deberá presentar su Documento Nacional de Identidad en formato físico. Las puertas se abrirán una hora y media antes del inicio del encuentro para facilitar el acceso ordenado de los hinchas.
Liga Profesional: cortes y desvíos de tránsito en la zona del estadio
Las calles afectadas serán: bajada Este de Costanera hacia calle Balcarce, calles Balcarce y Espejo, bajada Oeste de Costanera hacia Montecaseros, calles Remedios de Escalada y Lencinas, Zapala y Brandsen, Balcarce y Montecaseros, Avellaneda y Belgrano, Lencinas y Balcarce y Lencinas y Mitre.