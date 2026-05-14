Darío Franco continuará siendo el entrenador de Gimnasia y Esgrima

Darío Franco finalmente continuará como entrenador de Gimnasia y Esgrima de cara a lo que viene en la temporada, tras la evaluación realizada por la dirigencia mensana.

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Sin dudas, la goleada en el clásico frente a Independiente Rivadavia , que dejó al Lobo con un duro 5 a 1 en el Bautista Gargantini , no pasó desapercibida para la dirigencia mensana. Fue un golpe fuerte ante su archirrival y, además, frente al equipo de mejor rendimiento del campeonato.

Gimnasia y Esgrima ha sabido asumir riesgos en momentos clave, con decisiones que en algunos casos le dieron resultado. Un ejemplo fue la salida de Ezequiel Medrán en el tramo decisivo del torneo de ascenso del año pasado, que derivó en la llegada de Ariel Broggi, quien logró el ascenso a Primera División y un arranque alentador tras 43 años de espera.

Sin embargo, los resultados se diluyeron y la dirigencia decidió dar por terminado el ciclo de Broggi. En ese contexto asumió Darío Franco, con un equipo que no terminaba de afirmarse.

El entrenador Darío Franco tendrá alrededor de 3 meses de pretemporada de cara al inicio del próximo torneo.

La llegada del nuevo entrenador le dio al equipo una impronta más directa y arriesgada. En apenas tres partidos, logró sumar más puntos que en el tramo final del ciclo anterior, lo que le permitió recuperar algo de confianza.

Aun así, no alcanzó para competir de igual a igual ante una Independiente Rivadavia en gran presente. El Lobo apostó fuerte, pero el resultado fue adverso.

image El Lobo cerró la fase regular del torneo Apertura con un triunfo frente a Defensa y Justicia. Ramiro Gómez

Un partido de análisis

El partido ante Defensa y Justicia quedó bajo análisis en un contexto de evaluación sobre la continuidad del entrenador tras la dura caída en el clásico. El equipo volvió a mostrar algunas falencias en su funcionamiento, aunque logró reaccionar tras comenzar en desventaja y terminó dando vuelta el marcador.

Finalmente, la dirigencia de Gimnasia y Esgrima decidió confirmar a Darío Franco en el cargo. El entrenador seguirá al frente del plantel, con el desafío de aprovechar el receso para ordenar el equipo y mejorar su rendimiento en la máxima categoría.