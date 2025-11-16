16 de noviembre de 2025 - 21:27

Sentido mensaje de Omar Asad para el hincha de Godoy Cruz: "Queda ser unidos, fuertes y volver mejor"

El entrenador de Godoy Cruz le dedicó un posteo en las redes sociales a los hinchas, luego del descenso en la Liga Profesional

Godoy Cruz - Deportivo Riestra, por la Liga Profesional

Godoy Cruz - Deportivo Riestra, por la Liga Profesional

Foto:

Walter Caballero
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

A través de su cuenta de Instagram, el Turco dedicó un sentido posteo en relación a la pérdida de la categoría y lo que significó en lo personal. “´No sabía si era fuerte, hasta que ser fuerte fue mi única opción ´, frase que incorporé a mi vida y cambió todo en mí”, comenzó.

Luego, expresó lo que siente el hincha en este momento. “Hoy es un día de tristeza y dolor para todos los que amamos a Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, porque somos distintos al resto, somos especiales, muy fanáticos y sobre todo amamos al club y sus colores”, aseguró.

El emocionante posteo de Omar Asad para el hincha de Godoy Cruz:

Embed

El comunicado también contó con un apartado especial para explicar lo que el cuerpo técnico hizo en el poco tiempo que estuvo al frente del plantel: “Se buscó trabajar estas 3 semanas en todos los aspectos con el plantel y lograr el objetivo de seguir en 1ra división. Intentamos siempre buscar ganar y con opciones de juego que fue creciendo en los partidos, llegando a tener buenos momentos de buen juego”.

SI bien no logró el resultado, Asad destacó algunos aspectos positivos. “Hemos hecho mucho en campo para lograr ganar, ayer quedó demostrado y nos faltó fortuna para lograrlo, pero siempre la adversidad despierta TALENTOS que en la PROSPERIDAD estarían ocultos y no los veríamos”, lanzó.

Finalmente, cerró con una reflexión sobre el apoyo de los hinchas, y la emoción que le provocó. “Me llenó de orgullo y emoción ver el Gambarte lleno y con el aliento de los Tombinos sin parar los 100 minutos, en los 2 partidos que dirigí junto a mi CT. Hoy nos toca esta mala, pero ya hemos vivido parecidas y hemos vuelto a resurgir, solo queda ser unidos, fuertes y volver mejor que antes. TODO SE EQUILIBRA AL FINAL. Orgulloso de ser parte de Godoy Cruz Antonio Tomba. El trabajo de todos para volver es ya ,y todos juntos. No es un objetivo volver. ES UNA OBLIGACIÓN !! Vamos TOMBA CARAJOOOO”.

