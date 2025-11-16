Sentido mensaje de Omar Asad para el hincha de Godoy Cruz: "Queda ser unidos, fuertes y volver mejor"

El entrenador de Godoy Cruz le dedicó un posteo en las redes sociales a los hinchas, luego del descenso en la Liga Profesional

Después del durísimo e inesperado descenso en el cierre de la Liga Profesional, el entrenador de Godoy Cruz Omar Asad rompió el silencio y le habló con el corazón al hincha, que llenó el estadio Feliciano Gambarte y se quedó con la bronca por el triste final.

A través de su cuenta de Instagram, el Turco dedicó un sentido posteo en relación a la pérdida de la categoría y lo que significó en lo personal. “´No sabía si era fuerte, hasta que ser fuerte fue mi única opción ´, frase que incorporé a mi vida y cambió todo en mí”, comenzó.

Luego, expresó lo que siente el hincha en este momento. “Hoy es un día de tristeza y dolor para todos los que amamos a Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, porque somos distintos al resto, somos especiales, muy fanáticos y sobre todo amamos al club y sus colores”, aseguró.

El emocionante posteo de Omar Asad para el hincha de Godoy Cruz: Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Omar Asad (@omarasad.dt) El comunicado también contó con un apartado especial para explicar lo que el cuerpo técnico hizo en el poco tiempo que estuvo al frente del plantel: “Se buscó trabajar estas 3 semanas en todos los aspectos con el plantel y lograr el objetivo de seguir en 1ra división. Intentamos siempre buscar ganar y con opciones de juego que fue creciendo en los partidos, llegando a tener buenos momentos de buen juego”.

SI bien no logró el resultado, Asad destacó algunos aspectos positivos. “Hemos hecho mucho en campo para lograr ganar, ayer quedó demostrado y nos faltó fortuna para lograrlo, pero siempre la adversidad despierta TALENTOS que en la PROSPERIDAD estarían ocultos y no los veríamos”, lanzó.