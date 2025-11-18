¿Superclásico a la vista? Se conoció cuando podrían cruzarse Boca y River en los playoffs del Torneo Clausura

Con el cuadro de octavos de final confirmado, finalmente habrá que esperar por este trascendental duelo entre el Xeneize y el Millonario.

Leandro Paredes, uno de las grandes figuras del último Superclásico.

Los playoffs del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional ya tienen día y horario. De los 16 equipos que quedan en competencia, aquellos que terminaron entre los cuatro mejores ubicados de su zona jugarán en condición de local. Además, la principal novedad es que quedó descartado un nuevo Superclásico en la primera instancia.

Esto se debe a que Boca se aseguró el primer puesto de la Zona A tras vencer a Tigre por 2-0 en la Bombonera, mientras que River empató 0-0 con Vélez y se mantuvo en la sexta posición de la Zona B.

¿En qué instancia podría darse un Superclásico? Tras confirmarse los emparejamientos, se puede observar que tanto el Xeneize como los Millonarios quedaron del mismo lado del cuadro. Esto quiere decir que, si ambos clubes avanzan en el cuadro, el Superclásico podría repetirse únicamente en semifinales. Para eso, Boca y River deberán superar dos llaves para volver a enfrentarse entre sí.

Así quedaron los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2025 Boca (1°A) vs Talleres (8°B)

Vélez (4°B) vs Argentinos Juniors (5°A)

Lanús (2°B) vs Tigre (7°A)

Racing (3°A) vs River (6°B)

Unión (2°A) vs Gimnasia (7°B)

Deportivo Riestra (3°B) vs Barracas Central (6°A)

Central Córdoba (4°A) vs San Lorenzo (5°B)

Rosario Central (1°B) vs Estudiantes (8°A) DLA (26) Uno de estos 16 equipos alzará la copa del Torneo Clausura de la Liga Profesional El cronograma completo de los partidos de octavos de final del Torneo Clausura Sábado

20.00: Vélez vs. Argentinos.

22.00: Central Córdoba (Santiago del Estero) vs. San Lorenzo. Domingo