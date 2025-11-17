17 de noviembre de 2025 - 08:59

El inesperado aguante de Johnny Depp a Boca en la Bombonera durante el partido contra Tigre

La estrella de Hollywood no quiso dejar pasar la oportunidad de ver un partido en la cancha del Xxeneize.

Johnny Depp pasó por la Bombonera en el partido contra Tigre: ¡Dale, Boca!

Johnny Depp pasó por la Bombonera en el partido contra Tigre: "¡Dale, Boca!"

El reconocido actor y director estadounidense, que se encuentra en Argentina por compromisos cinematográficos, fue captado en un palco acompañado por su amigo Jorge “Corcho” Rodríguez y la conductora Verónica Lozano. Su presencia no pasó desapercibida: cámaras, hinchas y cuentas de fanáticos viralizaron rápidamente su imagen en redes sociales.

Durante el partido lo visitó en el palco Juan Román Riquelme, que le regaló una camiseta de Boca, posaron frente a una cámara y se sacaron una foto.

El avant première de su película será en Palermo

El artista nacido en Kentucky llegó al país para presentar su película “Modigliani, tres días en Montparnasse”, que tuvo su avant première en el Cinemark de Palermo. En los últimos días también visitó la ciudad de La Plata, donde fue nombrado Visitante Ilustre.

En un video compartido por el canal oficial de Boca Juniors, Depp se animó a lanzar el tradicional grito bostero: “¡Dale, Boca!”.

La presencia del actor se suma a una racha reciente de figuras internacionales que visitaron el estadio xeneize. Dua Lipa, tras sus shows en el estadio Monumental, asistió al Superclásico en el que Boca venció 2-0 a River. Además, Noel Gallagher, histórico integrante de Oasis, también pasó por la cancha y pisó el césped.

En una entrevista con La Nación, Depp confesó su admiración por el país y destacó: “De Argentina me gusta el fútbol, el asado y el vino. En ese orden.”

