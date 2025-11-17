El inesperado aguante de Johnny Depp a Boca en la Bombonera durante el partido contra Tigre

Boca Juniors se quedó con el triunfo ante Tigre, y con la cima de su grupo

El reconocido actor y director estadounidense, que se encuentra en Argentina por compromisos cinematográficos, fue captado en un palco acompañado por su amigo Jorge “Corcho” Rodríguez y la conductora Verónica Lozano . Su presencia no pasó desapercibida: cámaras, hinchas y cuentas de fanáticos viralizaron rápidamente su imagen en redes sociales.

Durante el partido lo visitó en el palco Juan Román Riquelme, que le regaló una camiseta de Boca, posaron frente a una cámara y se sacaron una foto.

Johnny Depp en la Bombonera. Todos los artistas quieren visitar el templo del fútbol. pic.twitter.com/IhL2KKWiCu

El artista nacido en Kentucky llegó al país para presentar su película “Modigliani, tres días en Montparnasse” , que tuvo su avant première en el Cinemark de Palermo. En los últimos días también visitó la ciudad de La Plata , donde fue nombrado Visitante Ilustre .

En un video compartido por el canal oficial de Boca Juniors , Depp se animó a lanzar el tradicional grito bostero: “¡Dale, Boca!” .

Embed Johnny Depp en exclusiva con #ElCanalDeBoca en su visita a La Bombonera . pic.twitter.com/mmlXGPBYOH — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) November 17, 2025

La presencia del actor se suma a una racha reciente de figuras internacionales que visitaron el estadio xeneize. Dua Lipa, tras sus shows en el estadio Monumental, asistió al Superclásico en el que Boca venció 2-0 a River. Además, Noel Gallagher, histórico integrante de Oasis, también pasó por la cancha y pisó el césped.

En una entrevista con La Nación, Depp confesó su admiración por el país y destacó: “De Argentina me gusta el fútbol, el asado y el vino. En ese orden.”