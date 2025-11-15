El escenario que puede llevar a Boca y River a enfrentarse en octavos de final de la Liga Profesional

Este fin de semana quedarán definidos los cruces de playoffs del Torneo Clausura, con la seria chance de un superclásico entre Boca y River.

El cierre de la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Profesional puede entregar uno de los escenarios más atractivos: un Superclásico en los octavos de final. Pero para que Boca y River se enfrenten en la primera ronda eliminatoria, deberán alinearse una serie de resultados en ambas zonas.

Que tiene que pasar para un clásico en octavos: Leandro Paredes El clásico en imágenes: gran triunfo de Boca Juniors ante River Plate EFE En la Zona A, El Xeneize llega a la última fecha con la primera posición prácticamente asegurada. El equipo de La Ribera recibirá a Tigre, y con solo empatar se garantizará terminar en la cima, ya que Unión de Santa Fe —su perseguidor inmediato— solo podría igualarlo en puntos, pero no en diferencia de gol. De todas maneras, si pierde y el Tatengue le gana a Belgrano, los santafesinos podrían desplazarlo al segundo lugar.

La situación de River en la Zona B es bastante más ajustada. El conjunto de Núñez aparece sexto con 21 puntos, por debajo de San Lorenzo (23) y apenas por delante de Talleres (20), San Martín de San Juan (19), Sarmiento de Junín (19) y Gimnasia La Plata (19). Su ventaja radica en la diferencia de gol: +5, considerablemente mejor que la de sus competidores directos. Sin embargo, una combinación adversa de resultados podría moverlo varias posiciones.

Franco Armani El clásico en imágenes: gran triunfo de Boca Juniors ante River Plate EFE En ese sentido, para que el Superclásico se concrete, la cuenta es muy clara: si Boca finaliza primero, River debería ubicarse octavo en su zona. En caso de que Boca termine segundo, entonces los de Marcelo Gallardo tendrían que concluir séptimos para provocar el cruce.

Lo que si no está en duda es el reducto donde podría jugarse el duelo de toda la vida. En caso de cruzarse, La Bombonera será el escenario debido a que el elenco de Úbeda será el mejor clasificado entre ambos.