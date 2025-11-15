15 de noviembre de 2025 - 08:20

El escenario que puede llevar a Boca y River a enfrentarse en octavos de final de la Liga Profesional

Este fin de semana quedarán definidos los cruces de playoffs del Torneo Clausura, con la seria chance de un superclásico entre Boca y River.

Boca Juniors ante River Plate, podría repetirse en octavos

Foto:

EFE
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Que tiene que pasar para un clásico en octavos:

Leandro Paredes
El clásico en imágenes: gran triunfo de Boca Juniors ante River Plate

En la Zona A, El Xeneize llega a la última fecha con la primera posición prácticamente asegurada. El equipo de La Ribera recibirá a Tigre, y con solo empatar se garantizará terminar en la cima, ya que Unión de Santa Fe —su perseguidor inmediato— solo podría igualarlo en puntos, pero no en diferencia de gol. De todas maneras, si pierde y el Tatengue le gana a Belgrano, los santafesinos podrían desplazarlo al segundo lugar.

La situación de River en la Zona B es bastante más ajustada. El conjunto de Núñez aparece sexto con 21 puntos, por debajo de San Lorenzo (23) y apenas por delante de Talleres (20), San Martín de San Juan (19), Sarmiento de Junín (19) y Gimnasia La Plata (19). Su ventaja radica en la diferencia de gol: +5, considerablemente mejor que la de sus competidores directos. Sin embargo, una combinación adversa de resultados podría moverlo varias posiciones.

Franco Armani
El clásico en imágenes: gran triunfo de Boca Juniors ante River Plate

En ese sentido, para que el Superclásico se concrete, la cuenta es muy clara: si Boca finaliza primero, River debería ubicarse octavo en su zona. En caso de que Boca termine segundo, entonces los de Marcelo Gallardo tendrían que concluir séptimos para provocar el cruce.

Lo que si no está en duda es el reducto donde podría jugarse el duelo de toda la vida. En caso de cruzarse, La Bombonera será el escenario debido a que el elenco de Úbeda será el mejor clasificado entre ambos.

Cronograma de partidos de la fecha 16 de la Liga Profesional:

Sábado 15 de noviembre

  • 17 horas: Aldosivi vs. San Martín de San Juan - Interzonal
  • 17 horas: Godoy Cruz vs. Riestra - Zona B
  • 19.15 horas: San Lorenzo vs. Sarmiento - Zona B
  • 21.30 horas: Independiente vs. Rosario Central - Zona B

Domingo 16 de noviembre

  • 17 horas: Vélez vs. River - Zona B
  • 17 horas: Instituto vs. Talleres - Zona B
  • 20.15 horas: Boca vs. Tigre - Zona A
  • 20.15 horas: Estudiantes vs. Argentinos - Zona A
  • 20.15 horas: Newell's vs. Racing - Zona A
  • 20.15 horas: Central Córdoba vs. Banfield - Zona A

Lunes 17 de noviembre

  • 17 horas: Belgrano vs. Unión - Zona A
  • 17 horas: Barracas vs. Huracán - Zona A
  • 17 horas: Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia - Zona A
  • 19.30 horas: Platense vs. Gimnasia - Zona B
