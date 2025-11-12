12 de noviembre de 2025 - 19:19

Miguel Merentiel picanteó a River luego del triunfo de Boca: "El festejo fue para los rivales"

El atacante uruguayo de Boca se refirió con humor a su reacción posterior al segundo gol en el clásico ante River. "Llegó para quedarse", aseguró.

Miguel Merentiel, autor del segundo gol de Boca

Los Andes | Redacción Deportes
Miguel Merentiel es uno de los futbolistas más queridos del actual plantel de Boca. Con sus ocurrencias externas al deporte, y su gran capacidad goleadora se ganó el corazón del hincha, que lo ovacionó en el clásico ante River por la Liga Profesional. Ahora, en contacto con los medios, el delantero brindó más detalles de ese momento.

En conferencia de prensa, la Bestia aseguró que está feliz de haber ganado, y elogió a Zeballos por la jugada que culminó en el segundo tanto del equipo. "Contento de convertir en un Superclásico", expresó. Luego, agregó: "Fue una jugadaza del Chango, y me la sirvió para que la empuje. Los objetivos que teníamos en el corto plazo, que eran ganarle a River y clasificar a la Libertadores los cumplimos, así que ahora tenemos que seguir con lo que se viene", tiró.

Merentiel, cauto: "Boca está para ir partido a partido"

Consultado si están para salir campeones, el delantero eligió ir de a poco y mantener la humildad. “Este Boca está para ir partido a partido, nosotros apuntamos a eso. Era un objetivo muy importante, lo trabajamos mucho y muy bien, y nos ayudó mucho el apoyo de la gente”, advirtió.

Una de las imágenes icónicas que quedarán después del clásico es la de Merentiel emulando un arma de fuego en el grito del segundo gol del equipo. Sobre ese tema, el atacante se animó a bromear: “El festejo de la metralleta llegó para quedarse, sí. A veces se me escapan un par de tiros. No podía señalar, cómo le voy a meter unos tiros a los hinchas. Es para los rivales, (risas)“.

Finalmente, el uruguayo le tiró flores a su compañero Exequiel Zeballos, una de las grandes figuras del partido. “Me pone muy contento el Chango, sabe que estamos a muerte con él. Me pone muy feliz su presente, se reinventó mucho este último tiempo y se sacrificó para tener el presente que tiene. Se lo merece”, aseguró.

