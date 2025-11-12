Apareció el dueño de la camiseta que Boca elevó al cielo por Russo: "Casi la paso por arriba"

La tranquilidad de Cañada Nieto, un pequeño pueblo en Uruguay con solo 500 habitantes, se rompió por completo en las últimas horas a raíz de una historia increíble. Luego del triunfo de Boca ante River Plate, Agustín Elugui, productor de esa localidad, halló en su terreno un elemento muy importante para el Xeneize.

El trabajador de campo uruguayo se encontraba haciendo sus tareas diarias en el pequeño poblado a 150 kilómetros de Gualeguaychú, cuando a la distancia una serie de elementos de color azul y amarillo llamaron su atención. Al acercarse, se encontró con la camiseta de Boca en homenaje a Miguel Ángel Russo, con la inscripción: "1956 - infinito".

La historia de la aparición de la camiseta de Boca en Uruguay: image En diálogo con ESPN, Elugui relató que tardó en darse cuenta de lo que había encontrado. “Primero no le di mucha importancia, porque en esta zona suelen caer algunos globos de helio. Después miré bien y tenía el escudo de Boca, casi la paso por arriba. La abrí y decía Miguel. Le mandé la foto a mi novia y ella me mandó el video del día que la largaron en la Bombonera, yo no me había dado cuenta qué camiseta era”, aseguró.

Uno de los detalles más increíbles es que la casaca está prácticamente intacta, y no sufrió daño alguno a pesar de haber estado casi un mes a la intemperie. “Fue una locura todo, no podía creer que yo hubiera encontrado la camiseta tan lejos. Pensé que era algo de algún cumpleaños, no le había dado importancia. Está un poco sucia y tiene alguna espina, pero nada más. Cuanto mucho la habrá meado algún zorro, pero es olor a naturaleza, ja”, expresó al respecto el productor.

El propietario de la camiseta de Miguel Angel Russo dispuesto a donarla: "Que me inviten al partido" Embed ¡APARECIÓ EL QUE ENCONTRÓ LA CAMISETA DE RUSSO! Agustín Eugui habló con #SportsCenter y contó cómo fue el momento en el que se cruzó AYER en el campo con el homenaje que Boca le había hecho a su fallecido DT... ¡ESPECTACULAR!



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ZXzGIBL9se — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2025 La repercusión no tardó en llegar, y los llamados de teléfono se multiplican ante la indecisión del propietario: “Por ahora no pensé nada, la tengo ahí guardadita como algo increíble que me pasó. Me sonó el teléfono como nunca en la vida. Fue un día muy por fuera de la rutina diaria. Es impresionante la magnitud que tienen Boca, el fútbol y Russo, como llega a tantas personas”.