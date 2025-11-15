Nacho Russo confesó detalles de la amistad entre Miguel Ángel Russo y Riquelme: "No podíamos creer el trato"

Ignacio Russo se refirió a la relación de su padre con Boca y Juan Román Riquelme, sobre quién aseguró: "Los gestos que tuvo eran para sacarse el sombrero"

Ignacio Russo, hijo de Miguel Ángel Russo, confesó lo que sintió respecto al fallecimiento de su padre en los últimos tiempos, y su relación particular con Boca y específicamente con Juan Román Riquelme. El delantero de Tigre, que visitará La Bombonera el domingo, se mostró muy conmovido.

En diálogo con ESPN, el atacante del Matador aseguró que toda su familia todavía no puede entender las enormes demostraciones de cariño que recibió su padre antes de su deceso. "No podíamos creer el trato que tuvieron hacia él, no solo los jugadores sino la comisión directiva y todo el mundo", contó al respecto.

La amistad que Miguel Ángel Russo tenía con Riquelme era única, y se mantuvo hasta el final. En ese sentido, Nacho lanzó: "Tenían una relación especial. Un poco Román se lo devolvió con todos los gestos que tuvo, que hay muchos más pero son muy personales, quedan puertas adentro. Pero los gestos que tuvo él eran para sacarse el sombrero".

El hijo de Miguel Ángel Russo confesó que su padre quería dirigir hasta el final: Miguel Ángel Russo En cada cancha, siempre fue reconocido por su amabilidad y su "don de gente". Gentileza Una de las polémicas más grandes sobre la última etapa de Miguelo en Boca era que no estaba en condiciones de seguir. Sin tapujos, su hijo aseguró que se trató de una determinación personal del DT. "Él quería estar ahí. Nosotros sabíamos que si él no dirigía no iba a estar feliz, era peor. Ojalá hubiese durado mucho más tiempo sin dirigir pero no sé si era lo que él quería, él quería irse dirigiendo", confesó.

Uno de los momentos más emotivos de aquel fin de semana fue cuando Nacho convirtió ante Newell's, en un partido que nadie sabía que iba a disputar. "A mi novia, que es con la que más hablo y está todo el tiempo conmigo, yo le decía 'voy a jugar, voy a hacer un gol', jugaré 20 o 30 minutos pero voy a hacer un gol por él", esbozó emocionado.