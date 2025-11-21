21 de noviembre de 2025 - 19:10

Boca Juniors sueña con un refuerzo top para 2026: cómo es el operativo seducción

Con el aval de varios jugadores del plantel, el Xeneize buscaría cerrar una incorporación rutilante para jugar la Copa Libertadores del año entrante.

Marco Verratti en la mira de Boca Juniors

Por Emanuel Cenci

Boca Juniors negociaría con Marco Verratti:

Se trata del volante italiano Marco Verratti, de 33 años y que actualmente milita en el Al Duhail de Qatar. El mediocampista busca forzar su salida tras dos años en esa región del mundo, y si bien en un primer momento fue ofrecido a elencos de su propio país, hace semanas habría recibido una propuesta desde Argentina.

Aunque su incorporación parezca demasiado lejana, hay ciertos elementos que alimentan el sueño. Primero, que el cuadro de La Ribera jugará la próxima Copa Libertadores; luego, que cuenta con el respaldo económico para hacer una buena oferta contractual si logra su salida de Medio Oriente; y por último, la presencia de Leandro Paredes, Ander Herrera y Edinson Cavani en el plantel.

El plan de seducción del Xeneize para cerrar a Verratti:

Los tres futbolistas serían los principales actores en esta incipiente negociación, ya que compartieron plantel con el italiano. A partir de los rumores, al enterarse de que busca nuevos aires, el tridente puso en ejecución un verdadero plan para seducirlo. Al notar que la respuesta no fue tajante desde lo negativo, se pasó a la segunda instancia: el llamado del presidente Juan Román Riquelme, invitándolo a sumarse al proyecto 2026.

De forma paralela, según informó Doble Amarilla, también hubo promesas para la esposa de Verratti, la modelo Jessica Aïdi, a la que se le ofreció trabajo en Buenos Aires y una vida cercana a parejas amigas de los tiempos en PSG.

Por ahora sólo es un sueño, una simple utopía de parte de Boca y sus referentes. Sin embargo, los antecedentes de la institución respecto a refuerzos de renombre dejan la puerta abierta para un rayito de esperanza.

