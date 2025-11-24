Ídolo eterno: el enotivo posteo de Carlos Tevez para Boca tras regresar a La Bombonera

Luego de la derrota, Carlos Tevez se expresó en sus redes sociales y le agradeció a todo el mundo Boca "por el cariño de siempre".

Carlos Tevez regresó a La Bombonera y agradeció el cariño de la gente de Boca.

"Mi sangre sigue siendo azul y amarilla", dijo Carlos Tevez ni bien empezó su conferencia de prensa post derrota de Talleres ante Boca. Y el día después de la eliminación, que tuvo un sabor agridulce porque marcó su regreso a La Bombonera después de un largo trecho, la frase se repitió en un posteo de agradecimiento en sus redes sociales.

G6iR0BQXkAAzadd Carlitos Tevez agradeció en sus redes sociales el cariño del mundo Boca. Gentileza. Junto a una postal de la bandera que le dedicó La Doce en la tribuna antes del cotejo, Carlitos citó esas mismas palabras y luego agregó una nueva historia de Instagram con la plaqueta que le obsequió el club (entregada por Marcelo Delgado). "Gracias a todos por el cariño de siempre", fue el mensaje que acompañó a la segunda publicación del Apache.

Claro, todo en el marco del cálido recibimiento y la estruendosa ovación que bajó de cada sector de La Bombonera cuando pisó el campo de juego. Más allá del resultado, para Tevez fue un sentimiento especial el haber regresado al club de sus amores luego de tres años, ya que su última visita había sido en 2022 como DT de Rosario Central.

Multicampeón y uno de los últimos grandes ídolos que tuvo Boca, el hincha xeneize le hizo saber que pasan los años pero el afecto sigue -y seguirá- intacto por la gloriosa historia que escribió en La Ribera. Y, por eso, de esa manera también lo retribuyó el jugador del pueblo.

Tevez trazó un paralelismo con Paredes por su vuelta a Boca Consultado por la vuelta de Leandro Paredes a Boca, Tevez trazó un paralelismo con su propia experiencia tras regresar de Italia en un excelso nivel: “Es similar la situación. Leo viene con otra cabeza como me pasó a mí. Disfruto de verlo con la camiseta de Boca. Me hace acordar a mi vuelta".