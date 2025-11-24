Ídolo eterno: el enotivo posteo de Carlos Tevez para Boca tras regresar a La Bombonera

Junto a una postal de la bandera que le dedicó La Doce en la tribuna antes del cotejo, Carlitos citó esas mismas palabras y luego agregó una nueva historia de Instagram con la plaqueta que le obsequió el club (entregada por Marcelo Delgado). "Gracias a todos por el cariño de siempre", fue el mensaje que acompañó a la segunda publicación del Apache.
Claro, todo en el marco del cálido recibimiento y la estruendosa ovación que bajó de cada sector de La Bombonera cuando pisó el campo de juego. Más allá del resultado, para Tevez fue un sentimiento especial el haber regresado al club de sus amores luego de tres años, ya que su última visita había sido en 2022 como DT de Rosario Central.
"Le deseo lo mejor y ojalá él pueda darle las mismas alegrías que yo le di a Boca. Si fueron muchas o pocas, eso lo decidirá la gente. Pero ojalá pueda", afirmó al proyectar el futuro del volante en la Ribera.