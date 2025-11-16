16 de noviembre de 2025 - 12:57

La jueza Makintach habló del documental de Diego Maradona y volvió a afirmar que "no existió"

A pesar de haber fragmentos que la inculpan, la jueza Julieta Makintach reiteró que “el único documental que hubo ya salió y no era suyo”. También afirmó que no volvió a dirigirse con sus colegas del juicio.

Comenzó el jury contra la jueza Julieta Makintach

Comenzó el jury contra la jueza Julieta Makintach

Foto:

Por Ramiro González Britez / NA

Leé además

Comenzó el jury contra la jueza Julieta Makintach

Revelan los chats de la jueza Makintach con sus colegas del tribunal tras la polémica por el documental

Por Redacción Sociedad
Julieta Makintach habló del documental y justificó por qué lo grabó.

Julieta Makintach habló del documental de Maradona y justificó por qué lo grabó

Por Redacción Sociedad

A dos días del veredicto que dará a conocer el Jurado de Enjuiciamiento, Makintach dialogó con la Agencia Noticias Argentinas sobre las acusaciones en su contra.

“No había documental. El que hubo, ya salió a la luz y no era mío”, sostuvo con respecto al proyecto audiovisual que causó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

La magistrada apuntó contra sus pares Di Tomasso y Savarino al señalar que “podrían haber evitado la nulidad del debate”: “Ellos mintieron cuando la ironía era que yo mentía”.

Jueza Julieta Makintach
La sesión se interrumpió a las 15 por un corte de luz y una pérdida de agua en el aire acondicionado.

La sesión se interrumpió a las 15 por un corte de luz y una pérdida de agua en el aire acondicionado.

Según considera la imputada, los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 3 de San Isidro “solo se encargaron de descargar toda su responsabilidad sobre mí”.

“Negaron haber conversado conmigo sobre la cámara que filmó tres horas la primera audiencia y se transmitía por YouTube. Quedó acreditado eso. Es una vergüenza”, agregó.

En este sentido, reveló que ambos funcionarios judiciales “nunca más conversaron” con ella tras el escándalo que estalló a fines de mayo.

Con respecto a la decisión que tomarán los 12 miembros del Jurado de Enjuiciamiento y se dará a conocer este martes a las 10 en el Anexo del Senado Bonaerense, manifestó: “Vamos a esperar”.

La mujer se encuentra suspendida de su cargo, fue apartada de la cátedra que brindaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y está imputada en una causa penal que tramita en la UFI número 1 de San Isidro.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La sesión se interrumpió a las 15 por un corte de luz y una pérdida de agua en el aire acondicionado. 

Jury a Makintach: iban a declarar los jueces del caso Maradona y lo suspendieron por un corte de luz

Por Redacción Sociedad
Comenzó el jury contra la jueza Julieta Makintach

La jueza Makintach declaró en el jury: "nunca me imaginé que iba a generar tanto daño a la Justicia"

Por Redacción Sociedad
Padre Vicente Reale

Falleció un querido y respetado sacerdote mendocino

Por Enrique Pfaab
Obras viales.

Obras viales en Godoy Cruz: cuál es la calle que estará cerrada hasta diciembre por reparación

Por Redacción Sociedad