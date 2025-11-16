Falleció un querido y respetado sacerdote mendocino

El reconocido sacerdote mendocino Vicente Reale, falleció después de una larga enfermedad. Muy querido, con una gran capacidad de comunicar que lo hizo muy conocido por sus columnas en TV y también en el Diario Los Andes , el padre Reale deja un gran vacío.

La Peatonal del Vino volvió con todo y vivió su primera noche al ritmo de la electrónica

Obras viales en Godoy Cruz: cuál es la calle que estará cerrada hasta diciembre por reparación

Respetado por su coherencia y por defender sus ideas en cualquier ámbito, el Arzobispado había pedido semanas atrás: Recemos por él”, debido a su delicado estado de salud.

El vocero del Arzobispado, Marcelo de Benedictis, confirmó en ese momento que el sacerdote “está muy delicado de salud desde un tiempo largo” y afirmó que “se lo acompaña con todos los cuidados necesarios”.

Reale supo tener una columna de opinión en la TV mendocina y se relacionó fluidamente con los medios de prensa.

Su momento de mayor exposición fue en 2020 cuando, en esa columna que tenía en Canal 9, sostuvo que “no tengo problema en que una ley les reconozca derechos civiles" a los matrimonios gay y agregó que la convivencia entre homosexuales "es un hecho que no se puede tapar".

También escribía una columna regularmente en el diario Los Andes.

Para mantener viva su palabra y a modo de homenaje, replicamos aquí algunos párrafos de Vicente Reale.

“En nuestros días, la guerra entre Rusia y Ucrania, el gravísimo conflicto entre Palestinos e Israelíes -a los que, posiblemente,deberemos incluir Irán- y el continuado terrorismo en diversas partes de nuestro grande y bello globo azul, no hacen más que oscurecer el hecho de que todos venimos de un mismo origen y que todos necesitamos unos de otros para poder desenvolvernos en la vida.

Todo en pos de la ceguera del corazón y de la mente y con el afán -nunca suficiente- de más riqueza y de más poder. Haciendo verdad la triste aseveración del “tanto tienes, tanto vales”. En este pensamiento, no dejo de criticar severamente a quienes nombran a los trabajadores (de todo tipo y profesión) como ‘recurso humano’ o ‘capital humano’.

(Vicente Reale – Diario Los Andes - 6 de junio de 2024)