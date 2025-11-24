Conmebol impulsa un histórico Mundial 2030 que podría incluir a Chile, Venezuela y Bolivia

Alejandro Domínguez propone ampliar el torneo a 64 selecciones para que todas sus federaciones participen en la Copa del Mundo centenaria.

El plan de Conmebol para que Chile, Venezuela y Bolivia tengan chances reales en 2030

La Conmebol sorprendió al presentar una propuesta destinada a transformar el Mundial 2030 en una edición histórica. La iniciativa plantea que el torneo se dispute con 64 selecciones a modo excepcional, con el objetivo de que las diez federaciones sudamericanas tengan la posibilidad de clasificarse.

La idea fue expuesta por Alejandro Domínguez durante el Congreso de la confederación, donde insistió en que se trata de una oportunidad única para celebrar los cien años de la Copa del Mundo con un formato más amplio y participativo.

ALEJANDRO DOMÌNGUEZ.jpeg Un viejo conocido: Alejandro Domínguez fue reelecto y seguirá al frente de la Conmebol hasta 2031. Lo cierto es que este proyecto generó entusiasmo en países como Chile, Venezuela y Bolivia, que verían ampliadas sus opciones de clasificación en un escenario competitivo cada vez más exigente. La Conmebol sostiene además que deben mantenerse los seis cupos y medio habituales de la región, incluso en un esquema de mayor cantidad de participantes, algo que reforzaría las chances para todo el continente.

¿Qué dice la FIFA sobre esta propuesta? La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) recibió favorablemente la propuesta y su presidente, Gianni Infantino, calificó la idea como positiva en el marco de una edición especial. Aunque todavía no hay una decisión definitiva, las señales son alentadoras y permiten proyectar un Mundial más amplio que el actual, con un impacto directo en las Eliminatorias sudamericanas.

En paralelo, algunos países debatieron la conveniencia de cambiar el tradicional formato todos contra todos por un modelo de competencia más dinámico.