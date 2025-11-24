Lesión, gesto desleal y denuncia: el entrenador de Los Pumas acusó a un jugador de Inglaterra de agredirlo

Felipe Contepomi denunció una acción temeraria de Tom Curry que, según afirmó, lesionó de gravedad a Juan Cruz Mallía y derivó en un tenso cruce dentro del estadio.

Tom Curry lesionó a Juan Cruz Mallía y fue duramente criticado por el entrenador de Los Pumas.

La caída de los Pumas frente a Inglaterra por 27 a 23 en Twickenham quedó rápidamente en segundo plano ante el fuerte conflicto que estalló después del partido. Felipe Contepomi, entrenador del seleccionado argentino, no se guardó nada y denunció a un jugador inglés.

Se trata de Tom Curry, quien según el entrenador nacional, realizó una acción temeraria que no solo dejó fuera del campo a Juan Cruz Mallía con una lesión en la rodilla, sino que también dio origen a un cruce físico e inesperado en el túnel del estadio.

image Juan Cruz Mallía sufrió una lesión en su rodilla. Qué dijo el entrenador de Los Pumas sobre el jugador inglés señalado La jugada puntual ocurrió a los 76 minutos y obligó al conjunto argentino a cerrar el encuentro con un jugador menos: “No sé ni por dónde empezar con esto. No hablo bien inglés, pero yo lo llamaría temerario. Ellos terminaron con 15 y ni siquiera se revisó la jugada”, expresó Contepomi al finalizar el partido.

Embed Argentina head coach Felipe Contepomi calls Tom Curry a ''bully'', saying he shoved him following his sides' defeat to England at Twickenham pic.twitter.com/deB6k5kLjE — Sky Sports Rugby Union (@SkySportsRugby) November 23, 2025 El conflicto se profundizó cuando, según el entrenador, Curry se acercó luego del final del encuentro y lo golpeó en el túnel, un gesto que interpretó como una provocación: “Tengo 48 años. Probablemente sea parte de su naturaleza intimidar a la gente. Fue temerario y le rompió la rodilla a nuestro jugador. Si no nos cuidamos entre nosotros en el rugby, puede ser peligroso”, sostuvo.

Luego, el técnico argentino lamentó también la falta de autocrítica del jugador rival: “Después de romperle la rodilla a alguien, al menos deberías ser humilde y respetuoso para decir lo siento. Pero hizo todo lo contrario”, aseguró.