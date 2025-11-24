24 de noviembre de 2025 - 12:45

Lesión, gesto desleal y denuncia: el entrenador de Los Pumas acusó a un jugador de Inglaterra de agredirlo

Felipe Contepomi denunció una acción temeraria de Tom Curry que, según afirmó, lesionó de gravedad a Juan Cruz Mallía y derivó en un tenso cruce dentro del estadio.

Tom Curry lesionó a Juan Cruz Mallía y fue duramente criticado por el entrenador de Los Pumas.

Tom Curry lesionó a Juan Cruz Mallía y fue duramente criticado por el entrenador de Los Pumas.

Foto:

Por Cristian Reta

La caída de los Pumas frente a Inglaterra por 27 a 23 en Twickenham quedó rápidamente en segundo plano ante el fuerte conflicto que estalló después del partido. Felipe Contepomi, entrenador del seleccionado argentino, no se guardó nada y denunció a un jugador inglés.

Leé además

El defensor paraguayo llegó esta temporada al Tomba, donde solo 11 partidos.

Godoy Cruz suma nuevas bajas y acelera la reestructuración del plantel

Por Redacción Deportes
Lionel Messi recibió un reconocimiento por parte de la MLS

Se conoció la contundente decisión de la MLS con Lionel Messi tras la victoria del Inter Miami

Por Cristian Reta

Se trata de Tom Curry, quien según el entrenador nacional, realizó una acción temeraria que no solo dejó fuera del campo a Juan Cruz Mallía con una lesión en la rodilla, sino que también dio origen a un cruce físico e inesperado en el túnel del estadio.

image
Juan Cruz Mall&iacute;a sufri&oacute; una lesi&oacute;n en su rodilla.

Juan Cruz Mallía sufrió una lesión en su rodilla.

Qué dijo el entrenador de Los Pumas sobre el jugador inglés señalado

La jugada puntual ocurrió a los 76 minutos y obligó al conjunto argentino a cerrar el encuentro con un jugador menos: “No sé ni por dónde empezar con esto. No hablo bien inglés, pero yo lo llamaría temerario. Ellos terminaron con 15 y ni siquiera se revisó la jugada”, expresó Contepomi al finalizar el partido.

Embed

El conflicto se profundizó cuando, según el entrenador, Curry se acercó luego del final del encuentro y lo golpeó en el túnel, un gesto que interpretó como una provocación: “Tengo 48 años. Probablemente sea parte de su naturaleza intimidar a la gente. Fue temerario y le rompió la rodilla a nuestro jugador. Si no nos cuidamos entre nosotros en el rugby, puede ser peligroso”, sostuvo.

Luego, el técnico argentino lamentó también la falta de autocrítica del jugador rival: “Después de romperle la rodilla a alguien, al menos deberías ser humilde y respetuoso para decir lo siento. Pero hizo todo lo contrario”, aseguró.

Embed

En tanto que, desde Inglaterra, el entrenador Steve Borthwick respaldó a Curry y defendió su comportamiento al afirmar: “Cualquiera que lo conozca sabe que su carácter es impecable. Es un jugador de equipo fantástico y muy respetuoso”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Independiente Rivadavia quiere la continuidad de Ezequiel Centurión y River estaría dispuesto a negociar.

Mientras Sebastián Villa resuelve su salida, Independiente Rivadavia quiere retener a una de su figuras

Por Cristian Reta
El wing mendocino, Rodrigo Isgró nuevamente marcó un try y terminó siendo una de la figuras del equipo de Contepomi frente a Inglaterra.

Rugby: Derrota de Los Pumas frente a Inglaterra en un cierre vibrante y de buen juego

Por Sergio Faria
El wing mendocino se zambulló de cabeza en ingoal local y sumó el segundo try para Los Pumas. Rodri Isgró fue imparable para la defensa escocesa. 

Rugby: Los Pumas lograron un triunfo memorable frente a Escocia

Por Redacción Deportes
Santiago Sosa será titular en el duelo entre Racing vs River por los octavos de final del Torneo Clausura.

Santi Sosa será titular ante River: así es el extraño método que aplicará para proteger su rostro

Por Cristian Reta