Lesión, gesto desleal y denuncia: el entrenador de Los Pumas acusó a un jugador de Inglaterra de agredirlo

La caída de los Pumas frente a Inglaterra por 27 a 23 en Twickenham quedó rápidamente en segundo plano ante el fuerte conflicto que estalló después del partido. Felipe Contepomi, entrenador del seleccionado argentino, no se guardó nada y denunció a un jugador inglés.
Se trata de Tom Curry, quien según el entrenador nacional, realizó una acción temeraria que no solo dejó fuera del campo a Juan Cruz Mallía con una lesión en la rodilla, sino que también dio origen a un cruce físico e inesperado en el túnel del estadio.
Qué dijo el entrenador de Los Pumas sobre el jugador inglés señalado
La jugada puntual ocurrió a los 76 minutos y obligó al conjunto argentino a cerrar el encuentro con un jugador menos: “No sé ni por dónde empezar con esto. No hablo bien inglés, pero yo lo llamaría temerario. Ellos terminaron con 15 y ni siquiera se revisó la jugada”, expresó Contepomi al finalizar el partido.
Embed
Argentina head coach Felipe Contepomi calls Tom Curry a ''bully'', saying he shoved him following his sides' defeat to England at Twickenham pic.twitter.com/deB6k5kLjE
El conflicto se profundizó cuando, según el entrenador, Curry se acercó luego del final del encuentro y lo golpeó en el túnel, un gesto que interpretó como una provocación: “Tengo 48 años. Probablemente sea parte de su naturaleza intimidar a la gente. Fue temerario y le rompió la rodilla a nuestro jugador. Si no nos cuidamos entre nosotros en el rugby, puede ser peligroso”, sostuvo.
Luego, el técnico argentino lamentó también la falta de autocrítica del jugador rival: “Después de romperle la rodilla a alguien, al menos deberías ser humilde y respetuoso para decir lo siento. Pero hizo todo lo contrario”, aseguró.
En tanto que, desde Inglaterra, el entrenador Steve Borthwick respaldó a Curry y defendió su comportamiento al afirmar: “Cualquiera que lo conozca sabe que su carácter es impecable. Es un jugador de equipo fantástico y muy respetuoso”.