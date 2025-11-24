24 de noviembre de 2025 - 13:07

Santi Sosa será titular ante River: así es el extraño método que aplicará para proteger su rostro

El volante de Racing recibió el alta médica y regresará tras la fractura en el seno maxilar superior derecho. Usará una máscara protectora para evitar riesgos.

Santiago Sosa será titular en el duelo entre Racing vs River por los octavos de final del Torneo Clausura.

Santiago Sosa será titular en el duelo entre Racing vs River por los octavos de final del Torneo Clausura.

Foto:

Por Cristian Reta

Leé además

Lionel Messi recibió un reconocimiento por parte de la MLS

Se conoció la contundente decisión de la MLS con Lionel Messi tras la victoria del Inter Miami

Por Cristian Reta
Independiente Rivadavia quiere la continuidad de Ezequiel Centurión y River estaría dispuesto a negociar.

Mientras Sebastián Villa resuelve su salida, Independiente Rivadavia quiere retener a una de su figuras

Por Cristian Reta

Pese a no estar al cien por ciento, el capitán dialogó con Gustavo Costas y confirmó que estará desde el arranque este lunes 24 de noviembre. Lo cierto es que su presencia responde a una necesidad futbolística clave en un encuentro que exige orden y liderazgo, aunque las condiciones no serán las ideales para que alcance su mejor nivel en un duelo de alta exigencia.

Santiago Sosa
Santiago Sosa asistió a ver a Racing Club, y alentó a sus compañeros

Santiago Sosa asistió a ver a Racing Club, y alentó a sus compañeros

El regreso de Sosa: máscara protectora y alta médica

Sosa entrenó a la par del plantel durante toda la semana y utilizará una máscara protectora para disminuir cualquier riesgo en su retorno al campo de juego. Este tipo de protección, habitual en intervenciones quirúrgicas similares, no solo acelera la recuperación sino que también evita que un eventual golpe complique la zona afectada.

enfermoderacing_587018109_18441971404096919_4799332382981486390_n

A pesar de que el plazo estimado de recuperación suele ser de dos a tres meses, Racing decidió apostar por su capitán con un resguardo mayor y recuperar así una de sus piezas más determinantes.

Recordemos que el volante exRiver tuvo que ser apartado de las canchas tras sufrir el impacto del codo de Marcos Rojo, quien fue a disputar una pelota con vehemencia y terminó golpeando a su compañero, frente a Flamengo, en el duelo de ida correspondiente a las semifinales de la Copa Libertadores, que terminaría en un global 1-0 a favor de los cariocas.

Santiago Sosa
Fútbol. Santiago Sosa, baja sensible en Racing Club

Fútbol. Santiago Sosa, baja sensible en Racing Club

Las posibles formaciones de Racing vs. River

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra o Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Portillo o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lionel Messi se despidió en redes de Omar Souto.

El luto que envuelve a Lionel Messi: el conmovedor mensaje del capitán al hombre que le "abrió el camino"

Por Cristian Reta
El mendocino Marcelino Moreno fue clave en la obtención de la Copa Sudamericana 2025 para Lanús. 

Marcelino Moreno, el líder silencioso que impulsó a Lanús a una nueva Copa Sudamericana

Por Juan Azor
INDEPENDIENTE RIVADAVIA. Sebastián Villa se despidió del Azul y le agradeció al presidente Daniel Vila. 

Sufre Independiente Rivadavia: Sebastián Villa y un mensaje a modo despedida, su futuro estaría en River

Por Redacción Deportes
Nicolás Ramírez será el juez de Deportivo Riestra - Barracas Central, por la Liga Profesional

La Liga Profesional confirmó los árbitros para los playoffs: el polémico designado para Riestra - Barracas

Por Redacción Deportes