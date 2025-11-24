Santi Sosa será titular ante River: así es el extraño método que aplicará para proteger su rostro

El volante de Racing recibió el alta médica y regresará tras la fractura en el seno maxilar superior derecho. Usará una máscara protectora para evitar riesgos.

Santiago Sosa será titular en el duelo entre Racing vs River por los octavos de final del Torneo Clausura.

Racing contará con un esperado regreso en el clásico ante River. Se trata de Santiago Sosa, quien pisará el terreno de juego, luego de recibir el alta médica tras 28 días de recuperación por la fractura en el seno maxilar superior derecho.

Pese a no estar al cien por ciento, el capitán dialogó con Gustavo Costas y confirmó que estará desde el arranque este lunes 24 de noviembre. Lo cierto es que su presencia responde a una necesidad futbolística clave en un encuentro que exige orden y liderazgo, aunque las condiciones no serán las ideales para que alcance su mejor nivel en un duelo de alta exigencia.

Santiago Sosa Santiago Sosa asistió a ver a Racing Club, y alentó a sus compañeros web El regreso de Sosa: máscara protectora y alta médica Sosa entrenó a la par del plantel durante toda la semana y utilizará una máscara protectora para disminuir cualquier riesgo en su retorno al campo de juego. Este tipo de protección, habitual en intervenciones quirúrgicas similares, no solo acelera la recuperación sino que también evita que un eventual golpe complique la zona afectada.

enfermoderacing_587018109_18441971404096919_4799332382981486390_n A pesar de que el plazo estimado de recuperación suele ser de dos a tres meses, Racing decidió apostar por su capitán con un resguardo mayor y recuperar así una de sus piezas más determinantes.

Recordemos que el volante exRiver tuvo que ser apartado de las canchas tras sufrir el impacto del codo de Marcos Rojo, quien fue a disputar una pelota con vehemencia y terminó golpeando a su compañero, frente a Flamengo, en el duelo de ida correspondiente a las semifinales de la Copa Libertadores, que terminaría en un global 1-0 a favor de los cariocas.