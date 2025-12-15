Inundaciones en Bolivia: al menos 20 muertes registradas y alertan que "lo peor está por venir"

Las intensas lluvias que comenzaron el viernes por la noche provocaron el desborde del río Piraí, inundaron rápidamente amplias áreas de varios municipios cruceños en Bolivia . Las zonas más golpeadas son El Torno, Mairana, Colpa Bélgica y Buena Vista, en el departamento de Santa Cruz, donde el desastre hídrico causó una severa crisis humanitaria y dejó a barrios enteros incomunicados durante varias horas.

El viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche , confirmó que la cifra de víctimas fatales se elevó a 20 personas, y advirtió que decenas de personas están desaparecidas a causa de lluvias torrenciales. Según informó, continúan las intensas tareas de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.

Según el nuevo balance oficial, indica que la emergencia afectó a localidades ubicadas en las afueras de la ciudad de Santa Cruz. Troche detalló que, en las últimas 48 horas, se logró evacuar a 281 personas por vía aérea, utilizando helicópteros de la Fuerza Aérea Boliviana y la Policía. Además , 148 reclusos tuvieron que ser rescatados de un centro de detención que quedó completamente inundado . La cifra de familias damnificadas supera las 2.100 solamente en las comunidades de El Torno y Colpa Bélgica.

El funcionario advirtió que el número de damnificados podría aumentar en las próximas horas , ya que la evaluación de daños sigue en curso, y destacó que decenas de pobladores pasaron la noche refugiados en los techos de sus viviendas a la espera de ser rescatados.

“Lamentablemente (los datos oficiales) nos arrojan una cifra de 20 fallecidos. Tenemos decenas de desaparecidos” , dijo el viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, en entrevista con Radio Panamericana.

El Ministerio de Salud ha desplegado 18 brigadas médicas, mientras que las Fuerzas Armadas, la Policía, la Gobernación y las Alcaldías trabajan coordinadamente en las labores de rescate y asistencia humanitaria.

Advierten alerta roja que complicará la situación

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Bolivia aún mantiene una alerta roja por la alta probabilidad de "ascensos y desbordes repentinos del río Piraí", a la vez que se activó una alerta roja en Santa Cruz y Beni, y una alerta naranja en 145 municipios del país.

El presidente Paz señaló que las inundaciones son consecuencia de los fenómenos de El Niño y La Niña "no se van a ir, y tendremos tres, cuatro y cinco siguientes meses de alto impacto en lluvias" comentó.

El mandatario advirtió que el país atraviesa un "momento muy complejo" con reportes hidrológicos que indican que se vivirá un periodo de “lluvias récord después de más de 100 años” durante los próximos cuatro o cinco meses, al que seguirá una temporada de sequía.

Embed El presidente Rodrigo Paz confirmó que, según reportes del Senamhi, se prevén precipitaciones intensas en los próximos días debido a la combinación de los fenómenos de El Niño y La Niña.

El propio Paz ha dicho estar "trabajando para declarar la emergencia nacional" y declaró que esto "acaba de empezar", según informaciones del diario 'La Razón'.