Escándalo en Bolivia: 17 expulsados y batalla campal tras Real Oruro–Blooming

El partido por los cuartos de final de la Copa Bolivia terminó en un caos sin precedentes, con agresiones físicas, intervención policial y un informe arbitral que promete duras sanciones. El entrenador de Real Oruro terminó hospitalizado.

El partido de vuelta entre Real Oruro y Blooming por los cuartos de final de la Copa Bolivia terminó en un escándalo deportivo de gran magnitud. Lo que debía ser una definición tensa pero habitual se transformó en una batalla campal con intervención policial, gases lacrimógenos y un total de 17 expulsados.

Se trata de uno de los episodios más graves del fútbol boliviano reciente. Blooming avanzó a semifinales tras igualar 2-2 y cerrar un 4-3 en el global, pero la tensión explotó después del pitazo final del árbitro Renán Castillo.

Embed Bochornoso final en Oruro

Se agarraron a los golpes tras finalizar el partido entre Real Oruro y Blooming. pic.twitter.com/aXN7AZowsV — Gime Osorio (@GimenaOsorio1) November 26, 2025 Según el sitio La Patria, “al finalizar el partido, declaraciones subidas de tono del entrenador y jugadores de Blooming encendieron los ánimos”, lo que derivó en una gresca en la zona de ingreso a los vestuarios.

Las imágenes televisivas y los videos difundidos en redes mostraron cómo jugadores, miembros de cuerpos técnicos y auxiliares de ambos equipos se enfrentaron con empujones, golpes y forcejeos. La Policía intervino con gas pimienta para intentar controlar la situación, pero la violencia continuó durante varios minutos.

Cristian Méndez, miembro de logística de Blooming Cristian Méndez, miembro de logística de Blooming, tras la batalla campal. redes / @JaimeVegaOk El entrenador de Blooming, Mauricio Soria —exseleccionador boliviano— intentó calmar a jugadores locales, aunque en otra zona del estadio estalló un enfrentamiento entre integrantes de ambos planteles. Según El Deber, “Julio Vila y Sebastián Zeballos (ambos argentinos) perdieron el control e increparon a jugadores de Blooming como Richet Gómez”, lo que desencadenó una nueva secuencia de agresiones.