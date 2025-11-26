26 de noviembre de 2025 - 23:22

Escándalo en Bolivia: 17 expulsados y batalla campal tras Real Oruro–Blooming

El partido por los cuartos de final de la Copa Bolivia terminó en un caos sin precedentes, con agresiones físicas, intervención policial y un informe arbitral que promete duras sanciones. El entrenador de Real Oruro terminó hospitalizado.

Golpes, patadas y un técnico hospitalizado en la Copa Bolivia.

Golpes, patadas y un técnico hospitalizado en la Copa Bolivia.

El partido de vuelta entre Real Oruro y Blooming por los cuartos de final de la Copa Bolivia terminó en un escándalo deportivo de gran magnitud. Lo que debía ser una definición tensa pero habitual se transformó en una batalla campal con intervención policial, gases lacrimógenos y un total de 17 expulsados.

Se trata de uno de los episodios más graves del fútbol boliviano reciente. Blooming avanzó a semifinales tras igualar 2-2 y cerrar un 4-3 en el global, pero la tensión explotó después del pitazo final del árbitro Renán Castillo.

Según el sitio La Patria, “al finalizar el partido, declaraciones subidas de tono del entrenador y jugadores de Blooming encendieron los ánimos”, lo que derivó en una gresca en la zona de ingreso a los vestuarios.

Las imágenes televisivas y los videos difundidos en redes mostraron cómo jugadores, miembros de cuerpos técnicos y auxiliares de ambos equipos se enfrentaron con empujones, golpes y forcejeos. La Policía intervino con gas pimienta para intentar controlar la situación, pero la violencia continuó durante varios minutos.

Cristian Méndez, miembro de logística de Blooming
Cristian Méndez, miembro de logística de Blooming, tras la batalla campal.

Cristian Méndez, miembro de logística de Blooming, tras la batalla campal.

El entrenador de Blooming, Mauricio Soria —exseleccionador boliviano— intentó calmar a jugadores locales, aunque en otra zona del estadio estalló un enfrentamiento entre integrantes de ambos planteles. Según El Deber, “Julio Vila y Sebastián Zeballos (ambos argentinos) perdieron el control e increparon a jugadores de Blooming como Richet Gómez”, lo que desencadenó una nueva secuencia de agresiones.

El DT argentino-boliviano de Real Oruro, Marcelo Robledo, también quedó involucrado y terminó hospitalizado tras recibir un golpe durante la pelea. En Blooming, Cristian Méndez, integrante del área logística, sufrió una fractura maxilofacial en el pómulo derecho y debió ser intervenido.

El informe arbitral detalló la dimensión disciplinaria del conflicto: siete jugadores de Blooming, además del entrenador, el médico y el fisioterapeuta, recibieron la tarjeta roja. En Real Oruro, fueron expulsados cuatro futbolistas junto al técnico Robledo y dos integrantes de su cuerpo técnico, sumando un total de 17 sancionados.

El Tribunal de Disciplina Deportiva de la Federación Boliviana de Fútbol analizará el informe y deberá definir las sanciones correspondientes. Entre las medidas posibles figuran suspensiones que regirían en la próxima edición de la Copa Bolivia, la chance de que Real Oruro juegue partidos a puertas cerradas y multas económicas.

Las imágenes del enfrentamiento, que mostraron golpes, patadas, forcejeos y la intervención policial, generaron un fuerte impacto en todo el país y reabrieron el debate sobre la violencia en el fútbol profesional boliviano.

