27 de noviembre de 2025 - 00:07

Alberto Fernández defendió el reconocimiento a Rosario Central y respaldó a Chiqui Tapia

En medio del clima caliente del fútbol local, el exmandatario valoró el desempeño de Central, criticó el “pasillo de espaldas” y destacó los logros obtenidos por la Selección durante su gobierno.

Alberto Fernández respaldó la gestión de Chiqui Tapia. (archivo)

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El expresidente Alberto Fernández se refirió este martes a la polémica que se generó en torno al reconocimiento otorgado a Rosario Central antes del partido frente a Estudiantes de La Plata. El exmandatario defendió la decisión.

Además, Fernández afirmó que valorar la campaña del equipo rosarino “es un acto de honestidad intelectual”, ya que “está primero con varios puntos de diferencia” y “ha sido el mejor”. No obstante, admitió que la situación generó confusión en el ambiente futbolístico.

Fernández también cuestionó el gesto del “pasillo de espaldas” realizado por el plantel de Estudiantes durante la ceremonia y remarcó su desacuerdo con ese tipo de demostraciones. “Nunca usé al fútbol. No me parece que esté bien lo que hicieron”, expresó.

En ese marco, recordó los logros deportivos alcanzados por la Selección Argentina durante su presidencia: la Copa América, la Finalissima y el Mundial. En ese sentido, el exjefe de Estado respaldó la gestión del presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, al destacar que “nos sacó dos veces campeones de América y una vez del mundo”.

Y añadió: “Ganar la AFA no es una cosa fácil. La verdad es que su gestión es bastante mejor de lo que pensé que iba a ser”. Sus declaraciones al medio El Destape Deportes, se producen en medio de un clima de fuertes tensiones en el fútbol argentino por arbitrajes, reconocimientos y disputas dirigenciales que marcaron la agenda deportiva de los últimos días.

La entrevista completa:

Embed - Alberto Fernández en CANCHA EMBARRADA: La previa de Boca-Argentinos y el quilombo con la AFA
