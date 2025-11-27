Alberto Fernández defendió el reconocimiento a Rosario Central y respaldó a Chiqui Tapia

En medio del clima caliente del fútbol local, el exmandatario valoró el desempeño de Central, criticó el “pasillo de espaldas” y destacó los logros obtenidos por la Selección durante su gobierno.

El expresidente Alberto Fernández se refirió este martes a la polémica que se generó en torno al reconocimiento otorgado a Rosario Central antes del partido frente a Estudiantes de La Plata. El exmandatario defendió la decisión.

Además, Fernández afirmó que valorar la campaña del equipo rosarino “es un acto de honestidad intelectual”, ya que “está primero con varios puntos de diferencia” y “ha sido el mejor”. No obstante, admitió que la situación generó confusión en el ambiente futbolístico.

Alberto Fernández se posicionó a favor del “Canalla” en la polémica consagración por haber terminado primero en la tabla anual #CanchaEmbarrada

VIVO: https://t.co/SUC4hnf4Oi pic.twitter.com/RxoU2xMPj4 — El Destape 1070 (@eldestape_radio) November 27, 2025 Fernández también cuestionó el gesto del “pasillo de espaldas” realizado por el plantel de Estudiantes durante la ceremonia y remarcó su desacuerdo con ese tipo de demostraciones. “Nunca usé al fútbol. No me parece que esté bien lo que hicieron”, expresó.

Alberto Fernández se refirió a la polémica entre Rosario Central y Estudiantes de la Plata y opinó que "el pasillo de espaldas no estuvo bien"#CanchaEmbarrada

VIVO: https://t.co/SUC4hnf4Oi pic.twitter.com/9C7MU7XUU6 — El Destape 1070 (@eldestape_radio) November 27, 2025 En ese marco, recordó los logros deportivos alcanzados por la Selección Argentina durante su presidencia: la Copa América, la Finalissima y el Mundial. En ese sentido, el exjefe de Estado respaldó la gestión del presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, al destacar que “nos sacó dos veces campeones de América y una vez del mundo”.

Alberto Fernández respaldó al "Chiqui" Tapia: sostuvo que "gobernar la AFA no es fácil" y que "hay que ser respetuoso" porque "nos sacó dos veces campeones de América y una vez del mundo"#CanchaEmbarrada pic.twitter.com/RhOJPBivQx — El Destape 1070 (@eldestape_radio) November 27, 2025 Y añadió: “Ganar la AFA no es una cosa fácil. La verdad es que su gestión es bastante mejor de lo que pensé que iba a ser”. Sus declaraciones al medio El Destape Deportes, se producen en medio de un clima de fuertes tensiones en el fútbol argentino por arbitrajes, reconocimientos y disputas dirigenciales que marcaron la agenda deportiva de los últimos días.