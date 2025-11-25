Fabiola Yañez retiró su demanda en España contra Alberto Fernández: qué pasará su hijo

La exprimera dama Fabiola Yañez retiró la demanda civil que había iniciado en España para regular la tenencia, el centro de vida y el régimen de visitas de su hijo Francisco . La decisión fue comunicada a finales de octubre, cuando la ex primera dama ya había regresado sorpresivamente a la Argentina .

La presentación judicial buscaba dejar asentado que Madrid era el centro de vida del niño y establecer las condiciones de custodia y visitas en caso de que Alberto Fernández viajara a España o la familia se trasladara temporalmente a Buenos Aires. Sin embargo, Yáñez dejó sin efecto el trámite al ya no residir en Europa .

“ Desistió de las actuaciones, porque ya no tenían sentido si ella no reside en España. Lo hemos hablado y ella ha tomado la decisión. La jurisdicción española nunca ha puesto en duda que, durante el tiempo en que han vivido aquí, el centro de vida del niño ha sido Madrid. Sé que ha habido debate en la Argentina sobre este tema, pero aquí nunca lo hubo”, explicó a La Nación Laura Escribá Crespo , la abogada española de Yañez.

El caso había tenido un extenso recorrido judicial. El primer juzgado civil de Madrid que lo recibió se inhibió debido a la existencia de la causa penal por violencia de género en Argentina . Finalmente, el Tribunal de Madrid ordenó que los tribunales españoles aceptaran la demanda , pero asignando el expediente a un juzgado especializado en violencia de género.

La resolución llegó recién el 6 de octubre, cuando Yañez ya se encontraba en Buenos Aires. La exprimera dama ordenó entonces desistir del proceso a distancia .

“Desconozco las razones de su regreso, pero ella estaba muy preocupada por la falta de contacto de Francisco con su padre”, señaló la abogada. Con el cierre de este expediente, sumado a la escolarización del niño en Buenos Aires, se considera modificado su centro de vida.

El sorpresivo regreso de Fabiola Yañez a Argentina

La salida de Yáñez de España en septiembre fue repentina, al punto de que no lo sabían ni sus allegados ni sus abogados. Abandonó Madrid sin avisar y faltó a un importante evento de la realeza española, lo que generó desconcierto en su entorno.

Desde el avión informó a sus abogados que regresaba “por diez días” por un tema familiar. Sin embargo, la estadía se extendió, y tras llegar al país, Mariana Gallego, su abogada en causas civiles, renunció a representarla y Mauricio D’Alessandro, quien llevaba la causa por violencia de género en Comodoro Py, también renunció. Yáñez contrató a la abogada Marcela De Leonardis como nueva representante.

A casi dos meses de su regreso al país, Yáñez inscribió a Francisco en un colegio de Buenos Aires y se encuentra negociando la custodia y la cuota alimentaria con el expresidente Alberto Fernández.

Su reclamo económico incluye:

Alquiler de un departamento con amenities.

Servicio doméstico.

Cuota escolar.

Y el sostenimiento de esos gastos durante 15 años, hasta que el niño alcance la mayoría de edad.

Actualmente, por orden judicial, Yáñez percibe cerca de $6 millones mensuales, monto cubierto con la jubilación de privilegio de Fernández.