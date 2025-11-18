Viviana Canosa iniciará acciones legales contra Fabiola Yañez tras las acusaciones con Alberto Fernández

La exprimera dama declaró recientemente que Canosa y Fernández mantenían una “relación muy íntima, muy de verse todo el tiempo”. Además, aseguró que la periodista le había pedido ser funcionaria.

Las polémicas declaraciones de Fabiola Yañez en una entrevista con Ángel de Brito en LAM sobre Viviana Canosa subieron un nuevo escalón este martes. La famosa conductora, conocida por su estilo confrontador, confirmó que recurrirá a la Justicia para iniciar acciones legales.

El conflicto se desató luego de que la exprimera dama aseguró que la periodista habría tenido conductas inapropiadas hacia Alberto Fernández durante su mandato “con intenciones de ingresar al Gobierno”.

En tanto, Canosa tomó la decisión después de que Yañez afirmara públicamente: “Faltaba que se le tirara encima”, dando a entender la cercanía que ambos mantenían. Tras esas palabras, la conductora difundió un comunicado en redes sociales en el que anticipó que iniciará acciones por “daños y perjuicios”.

Sin mencionar nombres, la comunicadora apuntó: “Iniciaremos, en forma inmediata, acciones en sede civil por daños y perjuicios. Y estamos evaluando la interposición de una denuncia penal. Sus expresiones son absolutamente falaces y afectan mi buen nombre y honor”.

Fabiola Yañez dio a entender una posible relación Durante el ida y vuelta con de Brito, Yañez sostuvo que el ex mandatario le “dijo que Viviana Canosa le había pedido ser la secretaría de comunicación y como él le dijo que no, ella se enojó y lo empezó a defenestrar en los medios".