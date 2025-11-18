Fallecieron a los 89 años las gemelas Kessler mediante suicidio asistido: "Nuestro deseo es morir juntas"

Alice y Ellen Kessler , las célebres gemelas alemanas, fallecieron juntas en Gruenwald, cerca de Múnich, a los 89 años de edad, mediante suicidio asistido . La decisión, tomada con meses de antelación y conforme a la legislación alemana, fue confirmada por el medio digital Corriere della Sera y la Sociedad Alemana para una muerte digna.

La Asociación Alemana por una Muerte Digna (DGHS) precisó que ambas cumplieron los requisitos legales para el procedimiento en Alemania : ser adultas, actuar de manera autónoma y asumir la responsabilidad exclusiva de su elección. En la fecha acordada, un médico y un abogado acudieron a su domicilio para acompañarlas en el proceso.

Las artistas, que habían alcanzado la fama como dúo de entretenimiento de variedades en la década de 1950, habían expresado públicamente su deseo en su 88º cumpleaños: “nuestro deseo es morir juntas, el mismo día. La idea de que una de nosotras muera primero es muy difícil de soportar” . Este deseo se cumplió poco más de un año después.

La decisión de la muerte asistida fue un final premeditado . Las gemelas expresaron en los últimos meses su deseo de evitar el deterioro prolongado y la pérdida de autonomía, además de la imposibilidad emocional de concebir una vida separada después de casi nueve décadas juntas.

El suicidio asistido es legal en Alemania bajo ciertas circunstancias desde 2020, cuando el máximo tribunal del país dictaminó que una persona tiene derecho a poner fin a su vida y a buscar ayuda de un tercero si actúa sin influencias externas.

Las gemelas, que vivían en Gruenwald en dos casas simétricas y contiguas, también manifestaron el deseo de que sus cenizas fueran depositadas en la misma urna, junto a su madre Elsa y su perro Yello.

Íconos de la TV

Nacidas el 20 de agosto de 1936 en Nerchau (Sajonia), Alice y Ellen Kessler se convirtieron en un milagro televisivo para la Italia de los años sesenta.

A nivel internacional, las gemelas alcanzaron la cima de su fama en las décadas de 1950 y 1960. Asistieron a una escuela de ballet clásico y huyeron de Alemania Oriental en 1952 para dedicarse a la danza, comenzando sus carreras poco después en el Lido de París.

gemelas Kessler

Su debut en el programa Giardino d’inverno en 1961 marcó un punto de inflexión en el entretenimiento. Caracterizadas por su cabello rubio, largas piernas, y su talento para el canto y el baile, proyectaban un estilo moderno, sofisticado y con una energía renovadora.

Trabajaron con leyendas de la época como Mina, Raffaella Carrà, Johnny Dorelli, Walter Chiari o Pippo Baudo. Sus canciones como Pollo e champagne o Concertino cimentaron su estatus de iconos.

A pesar de haber sido consideradas "iconos pop antes de que existiera la cultura pop", las constantes exigencias de la industria del entretenimiento hicieron que se alejaran gradualmente de la exposición constante en los años setenta.

Se retiraron juntas, igual que vivieron: con elegancia y autonomía. Al ser consultadas sobre si echaban de menos la televisión, ellas respondían al unísono: “para nada”. Su muerte, elegida y compartida, cierra la historia de estas dos vidas paralelas.