18 de noviembre de 2025 - 22:19

Denuncian a Lissa Vera por una colecta fallida de $5 millones de pesos para un comedor: "Nos defraudó"

El comedor infantil Creciendo Juntos afirmó que la artista participó de una campaña solidaria que recaudó $5 millones de pesos, pero que el dinero nunca llegó. La directora de la institución habló por primera vez y expuso la situación.

Grave denuncia de un comedor infantil contra Lissa Vera.

Grave denuncia de un comedor infantil contra Lissa Vera.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La cantante Lissa Vera fue denunciada por el comedor infantil Creciendo Juntos. Pasó un año de una colecta solidaria que, según afirman desde la institución, “no terminó bien” pese a la participación de la artista.

Leé además

sin filtros: vero lozano apunto contra wanda nara por la foto con johnny depp

Sin filtros: Vero Lozano apuntó contra Wanda Nara por la foto con Johnny Depp

Por Redacción Espectáculos
Julieta poggio hizo un fuerte cuestionamiento a los hombres.

La impresionante revelación de Julieta Poggio: cambió su religión luego de un viaje a Tailandia

Por Redacción Espectáculos

El caso salió a la luz en Mitre Live, donde el conductor Juan Etchegoyen detalló que el merendero decidió hablar por primera vez sobre el hecho. De esta manera el caso quedó expuesto públicamente.

“Quiero abrir el programa de hoy con una denuncia contra una famosa verdaderamente fuerte y grave. Antes de decir la información y poner al aire un testimonio quiero decir que yo ni este programa tiene nada contra esta famosa, simplemente estoy informando de la situación”, manifestó Etchegoyen al inicio de la emisión.

Lissa Vera rompió en llanto al recordar con Natacha Jaitt
Lissa Vera.

Lissa Vera.

Luego, el periodista amplió los detalles del caso: “Hay un comedor y jardín de infantes que se llama Creciendo Juntos que habla por primera vez de esta situación. Según cuentan, esta famosa se comprometió a ayudarlos económicamente, se hizo una movida solidaria, se recaudaron cinco millones de pesos y ellos nunca vieron nada de plata”.

El comedor asegura que la colecta se realizó con el objetivo de sostener sus actividades y que la figura pública involucrada nunca habría cumplido con lo prometido. Hasta el momento, Lissa Vera no respondió públicamente a la acusación.

Al respecto, la vocera de la institución aseguró: “Nosotros nunca recibimos plata en efectivo ni transferencia ni nada. Lo único que recibimos de parte de ella fue un freezer, una cocina y un tubo de gas y nada más que eso y luego cortó todo contacto con nosotros”.

Y cerró: “Nos donó algunas cosas que le donaron a ella pero después no supimos nada más con ella y nosotros somos un jardín comunitario. Lamentablemente Lissa nos defraudó”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Joaqui habló sobre la China Suárez y de la relación que tiene. 

Un quiebre total: La Joaqui reveló la verdadera razón por la que se alejó de la China Suárez

Por Redacción Espectáculos
La Esperanza de Sabrina Rojas y Luciano Castro

Sabrina Rojas volvió a criticar a Benjamín Vicuña y generó un enorme escándalo: "No es tan santo"

Por Redacción Espectáculos
Las gemelas decidieron morir juntas

Fallecieron a los 89 años las gemelas Kessler mediante suicidio asistido: "Nuestro deseo es morir juntas"

Por Redacción Espectáculos
Una escuela cristiana prohíble las canciones de las Guerreras K-pop

Una escuela cristiana prohíbe las canciones de Las guerreras del K-Pop, el reciente éxito de Netflix

Por Redacción Espectáculos