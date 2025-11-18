Denuncian a Lissa Vera por una colecta fallida de $5 millones de pesos para un comedor: "Nos defraudó"

El comedor infantil Creciendo Juntos afirmó que la artista participó de una campaña solidaria que recaudó $5 millones de pesos, pero que el dinero nunca llegó. La directora de la institución habló por primera vez y expuso la situación.

La cantante Lissa Vera fue denunciada por el comedor infantil Creciendo Juntos. Pasó un año de una colecta solidaria que, según afirman desde la institución, “no terminó bien” pese a la participación de la artista.

El caso salió a la luz en Mitre Live, donde el conductor Juan Etchegoyen detalló que el merendero decidió hablar por primera vez sobre el hecho. De esta manera el caso quedó expuesto públicamente.

“Quiero abrir el programa de hoy con una denuncia contra una famosa verdaderamente fuerte y grave. Antes de decir la información y poner al aire un testimonio quiero decir que yo ni este programa tiene nada contra esta famosa, simplemente estoy informando de la situación”, manifestó Etchegoyen al inicio de la emisión.

Luego, el periodista amplió los detalles del caso: "Hay un comedor y jardín de infantes que se llama Creciendo Juntos que habla por primera vez de esta situación. Según cuentan, esta famosa se comprometió a ayudarlos económicamente, se hizo una movida solidaria, se recaudaron cinco millones de pesos y ellos nunca vieron nada de plata".

El comedor asegura que la colecta se realizó con el objetivo de sostener sus actividades y que la figura pública involucrada nunca habría cumplido con lo prometido. Hasta el momento, Lissa Vera no respondió públicamente a la acusación.