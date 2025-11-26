Quién es Anabella, la nueva novia de Alberto Fernández y exfuncionaria de Mauricio Macri

La vida personal de Alberto Fernández volvió a quedar en el centro de la escena mientras enfrenta l a causa por violencia de género que presentó su expareja, Fabiola Yañez . En medio de ese contexto judicial, el expresidente inició una nueva relación y se conoció quién es la mujer que lo acompaña desde hace más de seis meses.

Se trata de Anabella Hers Cabral, una exdiputada del PRO con una extensa trayectoria en la administración pública porteña. Fue la periodista Fernanda Iglesias quien reveló el romance en el programa que conduce María Belén Ludueña por Eltrece. Según informó al aire, la pareja se formó tras un vínculo previo de dos décadas.

“Están juntos hace más de seis meses , se conocen hace 20 años, nunca dejaron de frecuentarse y ahora están formalmente de novios ”, dijo la periodista, quien aportó detalles sobre la historia que los une desde principios de los años 2000.

Hers Cabral, de 55 años, fue diputada por el PRO entre 2015 y 2018 . Además de su paso por la Legislatura porteña, ocupó distintos cargos vinculados a políticas públicas y, en la actualidad, trabaja en el P oder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires . Allí se desempeña como directora general del Observatorio de Políticas Penitenciarias y Derechos Humanos de CABA, un organismo que produce informes y seguimiento institucional en esa materia.

Iglesias remarcó que la mujer pertenece a un espacio político distinto al que representa Fernández. “No es del mismo partid o, es del PRO, fue diputada del PRO. Es abogada ”, explicó. Según contó en el programa, la propia Hers Cabral confirmó la relación. “ Me confirmó ayer su noviazgo con Alberto ”, añadió la periodista, quien aseguró que la exlegisladora no negó ninguno de los datos que trascendieron en las últimas horas.

La voz de la exdiputada apareció en el mismo programa, donde dejó una breve declaración sobre el vínculo que mantiene con el expresidente. “Con el expresidente nos conocemos hace más de 20 años y en estos momentos ingratos e injustos que le toca vivir nos vemos más frecuentemente”, expresó, en alusión al proceso judicial que atraviesa Fernández tras la denuncia de Yañez.

En otro tramo de su conversación con Iglesias, Hers Cabral fue contundente: “Quieren hacer una historia de amor donde solo hay mentiras, falsas denuncias y mucha injusticia hacia el expresidente”, afirmó.

Planteó que el vínculo se sostiene en un afecto de larga data. “Nos queremos mucho, no más que eso”, dijo para cerrar cualquier especulación sobre formalidades o planes a futuro.

