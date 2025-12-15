15 de diciembre de 2025 - 10:42

El Papa habló del ataque terrorista en Australia: "¡Basta ya de estas formas de violencia!"

El atentado que ocurrió ayer en Bondi Beach dejó 16 personas muertas y al menos 42 heridas.

El papa habló del ataque terrorista en Australia: ¡Basta ya de estas formas de violencia!.

El papa habló del ataque terrorista en Australia: "¡Basta ya de estas formas de violencia!".

Foto:

Agencia Noticias Argentinas
Por Redacción Mundo

El papa León XIV condenó este lunes de manera enfática el atentado terrorista ocurrido en Australia, que dejó 16 personas muertas y al menos 42 heridas durante una celebración de Janucá de la comunidad judía en un parque cercano a Bondi Beach, en Sídney.

Leé además

Dos hombres armados abrieron fuego en Sídney, Australia.

Ataque terrorista antisemita en Australia: al menos 10 muertos, "más de 50 tiros" y un héroe vestido de civil

Por Redacción Mundo
El Papa León XIV dijo que el plan de paz de Trump para Medio Oriente es realista y pidió a Hamas que lo acepte.

Inquietud del Papa por el destino palestino

Por Editorial

"¡Basta ya de estas formas de violencia antisemita! Debemos eliminar el odio de nuestros corazones", expresó el Pontífice al referirse al ataque, que tuvo lugar en uno de los puntos más concurridos de la ciudad australiana. Entre las víctimas fatales se encuentra uno de los agresores, mientras que siete heridos permanecen en estado crítico, según informaron las autoridades locales.

El Papa se pronunció durante una audiencia con los donantes del Pesebre del Aula Pablo VI y del Árbol de Navidad de la plaza San Pedro, donde vinculó el mensaje de estas tradiciones con un llamado a la paz y la fraternidad.

Dos hombres armados abrieron fuego en Sídney, Australia
Dos hombres armados abrieron fuego en Sídney, Australia.

Dos hombres armados abrieron fuego en Sídney, Australia.

"Queridos hermanos y hermanas, el Pesebre y el Árbol son signos de la fe y de esperanza. Mientras los contemplamos en los hogares, en las parroquias y en las plazas, pedimos al Señor que renueve en nosotros el don de la paz y de la fraternidad", señaló.

Luego, dedicó un mensaje especial a las víctimas del atentado: "Confío al Señor las víctimas del atentado terrorista perpetrado ayer contra la comunidad judía de Sídney. ¡Ya basta de estas formas de violencia antisemita! Debemos extirpar el odio de nuestros corazones".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Brasil: grababa con zoom a mujeres en la playa y bañistas lo detuvieron.

Tursita de EE.UU. fue salvajemente golpeado en Florianópolis: descubrieron que filmaba a mujeres en bikini

Por Redacción Mundo
El presidente electo en Chile, José Antonio Kast, junto a su esposa y próxima primera dama, Pía Adriasola.

Kast llamó a la unidad y prometió restablecer el orden en su primer discurso como presidente electo en Chile

Por Redacción
Jeannette Jara llamó a hacer autocrítica tras su derrota electoral en Chile.

Jeannette Jara reconoció su derrota en Chile y llamó a una oposición "propositiva y exigente"

Por Redacción
José Antonio Kast y Gabriel Boric hablaron por teléfono tras las elecciones.

Boric llamó a Kast tras las elecciones y acordaron una transición respetuosa e institucional

Por Redacción