El papa habló del ataque terrorista en Australia: "¡Basta ya de estas formas de violencia!".

El papa León XIV condenó este lunes de manera enfática el atentado terrorista ocurrido en Australia, que dejó 16 personas muertas y al menos 42 heridas durante una celebración de Janucá de la comunidad judía en un parque cercano a Bondi Beach, en Sídney.

"¡Basta ya de estas formas de violencia antisemita! Debemos eliminar el odio de nuestros corazones", expresó el Pontífice al referirse al ataque, que tuvo lugar en uno de los puntos más concurridos de la ciudad australiana. Entre las víctimas fatales se encuentra uno de los agresores, mientras que siete heridos permanecen en estado crítico, según informaron las autoridades locales.

El Papa se pronunció durante una audiencia con los donantes del Pesebre del Aula Pablo VI y del Árbol de Navidad de la plaza San Pedro, donde vinculó el mensaje de estas tradiciones con un llamado a la paz y la fraternidad.

Dos hombres armados abrieron fuego en Sídney, Australia Dos hombres armados abrieron fuego en Sídney, Australia. redes sociales "Queridos hermanos y hermanas, el Pesebre y el Árbol son signos de la fe y de esperanza. Mientras los contemplamos en los hogares, en las parroquias y en las plazas, pedimos al Señor que renueve en nosotros el don de la paz y de la fraternidad", señaló.