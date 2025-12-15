El papa habló del ataque terrorista en Australia: "¡Basta ya de estas formas de violencia!".

El papa León XIV condenó este lunes de manera enfática el atentado terrorista ocurrido en Australia, que dejó 16 personas muertas y al menos 42 heridas durante una celebración de Janucá de la comunidad judía en un parque cercano a Bondi Beach, en Sídney.
"¡Basta ya de estas formas de violencia antisemita! Debemos eliminar el odio de nuestros corazones", expresó el Pontífice al referirse al ataque, que tuvo lugar en uno de los puntos más concurridos de la ciudad australiana. Entre las víctimas fatales se encuentra uno de los agresores, mientras que siete heridos permanecen en estado crítico, según informaron las autoridades locales.
El Papa se pronunció durante una audiencia con los donantes del Pesebre del Aula Pablo VI y del Árbol de Navidad de la plaza San Pedro, donde vinculó el mensaje de estas tradiciones con un llamado a la paz y la fraternidad.
"Queridos hermanos y hermanas, el Pesebre y el Árbol son signos de la fe y de esperanza. Mientras los contemplamos en los hogares, en las parroquias y en las plazas, pedimos al Señor que renueve en nosotros el don de la paz y de la fraternidad", señaló.
Luego, dedicó un mensaje especial a las víctimas del atentado: "Confío al Señor las víctimas del atentado terrorista perpetrado ayer contra la comunidad judía de Sídney. ¡Ya basta de estas formas de violencia antisemita! Debemos extirpar el odio de nuestros corazones".