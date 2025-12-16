Donald Trump dispuso un bloqueo total a los barcos petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la implementación de un bloqueo total y completo a todos los petroleros autorizados que entren y salgan de Venezuela , en una nueva escalada de su ofensiva contra el régimen de Nicolás Maduro .

Sin filtro, la jefa de Gabinete de Donald Trump dijo que el presidente tiene "personalidad de un alcohólico"

“Ordeno hoy un bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela” , expresó el mandatario a través de su red Truth Social, donde también advirtió que el país sudamericano se encuentra “completamente rodeado” por fuerzas navales estadounidenses.

La decisión se produjo días después de que tropas de Estados Unidos incautaran un buque iraní cargado con petróleo venezolano que se dirigía a Cuba y cuya tripulación es de nacionalidad rusa. El operativo generó una reacción inmediata de los gobiernos de La Habana y Caracas, que junto a aliados regionales acusaron a Washington de cometer un acto de piratería .

Trump afirmó que el despliegue militar en la región “solo crecerá” y aseguró que la presión continuará “hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente” . En ese sentido, sostuvo que el régimen chavista utiliza los recursos energéticos para financiar “el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro” .

El comunicado de Donald Trump sobre el bloqueo de barcos petroleros venezolanos.

El mandatario recordó además que el chavismo fue declarado recientemente como una organización terrorista internacional , y mencionó entre los argumentos el robo de activos estadounidenses, el narcotráfico y la trata de personas. También destacó la deportación de miles de ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos , realizada en coordinación con Caracas.

Durante su mensaje, Trump remarcó que su país “no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación”, ni que “un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo”.

Por el momento, los buques de la empresa estadounidense Chevron continúan operando sin inconvenientes entre Venezuela y Estados Unidos, amparados por licencias especiales concedidas por la administración Trump. Estos barcos navegan en medio de un amplio despliegue naval conformado por una docena de buques de guerra, encabezados por el portaaviones Gerald Ford.

Según destacó el propio mandatario, se trata del mayor operativo militar en el Caribe desde la crisis de los misiles en Cuba, hace casi seis décadas.