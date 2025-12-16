Sin filtro, la jefa de Gabinete de Donald Trump dijo que el presidente tiene "personalidad de un alcohólico"

Susie Wiles , secretaria general del presidente Donald Trump , realizó una polémica y poco habitual declaración sobre el mandatario de Estados Unidos y su forma de gobernar, al asegurar que tiene “la personalidad de un alcohólico” , en una entrevista con la revista Vanity Fair.

En alrededor de diez entrevistas, Wiles describió cómo es trabajar junto a Trump y sostuvo que él gobierna con la convicción de que “ no hay nada que no pueda hacer” .

Pese a que Trump es conocido por no consumir alcohol, su jefa de gabinete utilizó esa comparación para explicar lo que definió como “una personalidad intensa y desbordante” .

“Los alcohólicos de alto rendimiento, o los alcohólicos en general, exageran su personalidad cuando beben”, afirmó Wiles, y agregó que se considera ”experta en personalidades fuertes” , ya que creció con un padre alcohólico, el reconocido comentarista deportivo Pat Summerall.

Durante las entrevistas, la funcionaria también admitió que “podría haber un elemento” de represalia política en los procesos judiciales impulsados contra adversarios del presidente. Al ser consultada sobre el procesamiento del exdirector del FBI James Corney, sostuvo: “La gente podría pensar que sí parece vengativo. No puedo decirles por qué no deberían pensar eso”.

En ese sentido, aclaró que no cree que Trump se despierte pensando en venganzas, aunque reconoció que “cuando se presenta la oportunidad, la aprovecha”. Fue ahí cuando le preguntaron sobre las acusaciones de fraude hipotecario contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y respondió: “Bueno, esa podría ser la única venganza”.

Wiles también reconoció que el "Trump no tenía pruebas que respaldaran su acusación" de que el expresidente Bill Clinton visitó la isla privada del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Cuando Vanity Fair le preguntó si había algo incriminatorio sobre Clinton en los archivos, añadió según los reportes: “El presidente se equivocó en eso”.