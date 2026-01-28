El desesperado momento de una familia de puesteros y un enfermero héroe: beba de 1 año no tenía signos vitales

Una familia de puesteros del secano llegó hasta la Posta Sanitaria “Arroyo Los Caballos”, ubicado a 160 kilómetros de la capital de San Rafael, con su hija en grave estado. Allí un enfermero logró reanimarle y le salvó la vida.

El trabajo que realizan los centros de salud municipales resulta clave, especialmente en las zonas más alejadas del departamento. Un claro ejemplo de ello ocurrió en la Posta Sanitaria municipal “Arroyo Los Caballos”, ubicada en el paraje Los Toldos, en Punta del Agua, San Rafael, donde el rápido accionar del personal de salud permitió salvarle la vida a una pequeña de un año.

La niña comenzó a convulsionar en su vivienda y, ante la urgencia, sus padres la trasladaron en un vehículo particular hasta la posta sanitaria. La situación era crítica: la bebé llegó a la dependencia municipal sin signos vitales, confirmaron desde el municipio.

De inmediato, el enfermero que se encontraba de guardia inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando estabilizarla para su posterior derivación al nosocomio de General Alvear. Durante el traslado, en la ambulancia de Punta del Agua, la menor recibió oxígeno y fue llevada al Hospital Enfermeros Argentinos, donde los médicos confirmaron que se encuentra estable y fuera de peligro.

“Gracias a Dios estaba el enfermero, porque si no, no hubiésemos llegado”, expresó la madre de la pequeña, quien relató que al arribar a la posta sanitaria su hija no respiraba.

Actualmente, el departamento cuenta con 28 centros de salud distribuidos en distintos puntos del territorio.

El paraje Los Toldos Los Toldos es una pequeña comunidad de puesteros del secano, ubicada a unos 25 kilómetros del casco urbano de Punta del Agua. Allí viven alrededor de 30 familias que se dedican casi exclusivamente a la cría de ganado caprino. La posta sanitaria forma parte de la red de atención de la Dirección de Salud del Municipio, cumpliendo un rol esencial para los habitantes de la zona.