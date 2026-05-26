Brasil dictó prisión preventiva para el argentino detenido por racismo contra un niño

La Justicia de Brasil ordenó este martes la prisión preventiva de un ciudadano argentino acusado del delito de “injuria racista” contra un menor de edad en el estado de Minas Gerais. El sospechoso fue identificado como Eduardo Ignacio Murias , un arquitecto santiagueño de 63 años que permanece detenido en el penal de Sao Joao del Rei .

Habló la madre del nene fotografiado por un argentino detenido por racismo en Brasil: ""Está muy asustado"

El episodio ocurrió el domingo pasado durante un recorrido en un tren turístico que conecta las ciudades de Sao Joao del Rei y Tiradentes , cuando el hombre comenzó a tomar fotografías de un niño de siete años mientras enviaba mensajes con contenido racista desde su teléfono celular.

Según la denuncia, uno de los textos decía: “Al lado mío en el tren. Es negrito pero muy lindo gorda. Lo puedo llevar de esclavo” .

La situación fue advertida por la madre del menor, quien alertó inmediatamente a las autoridades. Personal de seguridad revisó el teléfono del acusado y confirmó la existencia de las imágenes y de los mensajes denunciados.

En Brasil, el delito de injuria racista es considerado grave y contempla penas de entre dos y cinco años de prisión, además de multas económicas, según establece el Código Penal brasileño. La mujer relató que detectó la situación gracias a su “instinto maternal” y contó el impacto emocional que sufrió su hijo tras el episodio.

“Cuando sucedió, mi instinto maternal se activó. Algunas personas me sujetaron dentro del tren, diciendo que no querían que perdiera los estribos”, expresó. La madre del niño sostuvo además que el menor quedó profundamente afectado luego de lo ocurrido.

“Está muy asustado. Se siente avergonzado por la situación, está callado, no se encuentra bien”, afirmó en declaraciones al medio brasileño g1. También aseguró que continuará con la denuncia hasta las últimas consecuencias y planteó sospechas sobre posibles delitos más graves.

“Vamos a llegar hasta el final porque esto no puede suceder. Es racista, pero creo que va mucho más allá del racismo y que podría estar vinculado al tráfico de menores”, señaló. Mientras avanza la investigación judicial, Murias seguirá detenido en territorio brasileño a disposición de la Justicia local.