Habló la madre del nene fotografiado por un argentino detenido por racismo en Brasil: ""Está muy asustado"

La mujer que denunció a un argentino acusado de tomarle fotos a su hijo y realizar comentarios vinculados a la esclavitud en Brasil habló públicamente por primera vez y aseguró que su “instinto maternal se activó” al advertir una situación sospechosa dentro de un tren turístico.

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El acusado es Eduardo Ignacio , un hombre de 63 años oriundo de Santiago del Estero , quien permanece detenido en la prisión de São João Del Rei, en el estado de Minas Gerais. La Justicia brasileña lo investiga por racismo y otros posibles delitos, luego de que se comprobara que enviaba imágenes y mensajes por WhatsApp relacionados con el menor.

Entre las frases halladas en las conversaciones, que se viralizaron en redes sociales, aparecen mensajes como: “Estoy pensando en llevar un esclavo, hay muchos aquí” ; “Puedo llevar una esclava para que cuide a tus nietas” ; “Es negrito, pero muy lindito, gorda” y “Lo puedo llevar de esclavo” .

Tras el escándalo, la madre del niño relató el dramático momento que vivió junto a su familia durante el viaje, que habían organizado para celebrar su cumpleaños fuera de Río de Janeiro.

“Cuando sucedió, mi instinto maternal se activó. Algunas personas me sujetaron dentro del tren, diciendo que no querían que perdiera los estribos”, expresó.

La mujer también contó cómo atraviesa la situación su hijo: “Está muy asustado. Se siente avergonzado por la situación, está callado, no se encuentra bien”.

“Lo veo acorralado, presionado, con una mirada triste. Tenemos que ser fuertes y mantendremos la denuncia hasta el final”, agregó en declaraciones al medio brasileño g1.

Además, sostuvo que sospecha que el caso podría involucrar delitos aún más graves. “Es racista, pero creo que va mucho más allá del racismo y que podría estar vinculado al tráfico de menores”, afirmó.

Según explicó, tras revisar el teléfono celular del detenido encontraron nuevas pruebas. “Revisamos su celular y encontramos otras pruebas. Su mochila contenía una gran cantidad de dinero: dólares, pesos y reales”, detalló.

La investigación continúa en manos de la Justicia brasileña, mientras el argentino permanece detenido y su situación procesal se complica con el avance de las pericias sobre su teléfono y los mensajes enviados.