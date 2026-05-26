Impactante persecución de una orca a un kayakista en la costa de Río Negro

Un episodio inusual y de enorme tensión se vivió este lunes en la costa de Río Negro , cuando una orca macho persiguió a un hombre que navegaba en kayak en aguas del Golfo San Matías . El animal se acercó a gran velocidad hacia la embarcación, aunque finalmente cambió de rumbo al detectar que no se trataba de una presa.

El neurocirujano que operó a Maradona por el hematoma subdural favoreció a Luque

El hecho ocurrió en Bahía Rosas , también conocida como La Ensenada , y fue registrado en video por una vecina de la zona. Las imágenes rápidamente llegaron a especialistas de la organización Península Valdés Orca Research (PVOR) , que identificaron al ejemplar como Pao (PTN-006) .

Según explicaron los investigadores, la orca probablemente fue atraída por el sonido de los remos golpeando el agua, un estímulo que habría confundido con el movimiento habitual de los lobos marinos , una de sus principales presas en la Patagonia.

De acuerdo con el análisis realizado por los especialistas, el cetáceo se dirigió hacia el kayak pensando que se trataba de un animal marino. Sin embargo, al llegar cerca de la orilla y advertir que era una persona, la orca dio media vuelta y regresó mar adentro.

#Viedma Kayakista cara a cara con una Orca en la costa Atlántica. Ocurrió en la Costa rionegrina de Ensenada pic.twitter.com/dAwaiKyzWq

El episodio ocurrió durante la tarde del lunes y fue presenciado por otras personas que se encontraban en la zona. Entre quienes alertaron sobre lo sucedido estuvieron Fernando Mariño y Matías Acuña, que notificaron rápidamente a la organización científica.

“Hoy, 25 de mayo de 2026, el macho Pao protagonizó una situación que nunca habíamos presenciado antes”, indicaron desde PVOR al compartir las imágenes y el análisis del caso.

Además, remarcaron que no existen antecedentes documentados de ataques de orcas salvajes contra seres humanos fuera de contextos de cautiverio. “No existen registros de ataques de orca a seres humanos, excepto en situaciones de cautiverio. De todas formas, imaginamos el miedo que habrá sentido esta persona”, señalaron.

La intensa actividad de orcas en la Patagonia

La presencia de orcas en las costas del Golfo San Matías suele incrementarse durante otoño e invierno, períodos en los que estos mamíferos marinos se acercan a la orilla para cazar.

En las últimas semanas, investigadores documentaron varios movimientos de ejemplares en la región. El pasado 17 de mayo, la hembra Valen (PTN-009) fue observada junto a sus crías y otros integrantes del grupo en cercanías de Punta Norte, donde incluso se registró un intento de captura en la costa.

Días después, especialistas también registraron el entrenamiento de crías en zonas de rompiente, donde las orcas adultas enseñan técnicas de caza como el varamiento intencional, una conducta característica de las poblaciones de Patagonia.

Ese comportamiento consiste en lanzarse deliberadamente hacia la costa para capturar crías de lobos y elefantes marinos, aprovechando la marea alta. Se trata de una habilidad transmitida de generación en generación y considerada única en el mundo.