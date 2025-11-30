Turismo Nacional en Mendoza: la fiesta fierrera del fin de semana, en fotos

El Autódromo de San Martín vibró con tres jornadas a puro TN, que convocaron a miles de fanáticos de los fierros. Julián Santero festejó su título en casa.

El clásico asadito de los encuentros "fierreros" fueron infaltables en las inmediaciones de la pista esteña.

Con Julián Santero campeón de Clase 3, después de 11 años regresó el Turismo Nacional a Mendoza e hizo vibrar el autódromo esteño Jorge Angel Pena durante tres jornadas, en las que los pilotos mendocinos fueron figuras relevantes en el Premio Coronación que se puso en juego.

Mientras que el sanrafaelino Gonzalo Antolín vio frustrada su posibilidad de consagración en la final de Clase 2, tras tener que abandonar por la rotura de su motor.

El ganador final de la categoría C2 fue Bautista Damiani, quien dominó los últimos giros y sorprendió a todos. El pibe tenía posibilidades de consagración pero el abandono de Pastori y Antolín le permitieron celebrar en tierras cuyanas.

En tanto que Berni LLaver terminó tercero en el campeonato de Turismo Carretera, más allá del resultado final, el autódromo de San Martín fue una verdadera fiesta fierrera.