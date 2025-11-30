30 de noviembre de 2025 - 13:21

Turismo Nacional: El sueño se rompió a cinco vueltas y Antolín y Mendoza se quedó sin título

El motor del Peugeot dijo basta cuando el sanrafaelino tenía todo para coronarse en Clase 2. Dolor, lágrimas y una definición inesperada en el regreso del TN a San Martín.

El sueño de ser campeón al piloto sanrafaelino se le escapó en la quinta vuelta de la final, tras la rotura de máquina.

Por Sergio Faria

Era una jornada ideal. Los puntos, los resultados previos y un escenario perfecto invitaban al festejo. El título estaba al alcance de la mano. Todo parecía acomodarse para Gonzalo Antolín.

Pero no pudo ser. Cuando promediaba el quinto giro, el motor del Peugeot del sanrafaelino explotó y el sueño de consagrarse campeón de la Clase 2 , categoría que lideró durante gran parte del año, se esfumó en el Circuito Ángel Peña del Autódromo de San Martín, donde el Turismo Nacional regresó después de 11 años.

image
Juli&aacute;n Santero se acerc&oacute; hasta el boxes de Antol&iacute;n para saludar al equipo frente al abandono del piloto sanrafaelino.

Julián Santero se acercó hasta el boxes de Antolín para saludar al equipo frente al abandono del piloto sanrafaelino.

Pese al gran ruido de los motores se hizo un silencio en autódromo fue profundo.

No había consuelo para el piloto mendocino ni para quienes lo acompañaron en boxes durante el fin de semana. Fue un momento ingrato para Antolín, que había dado todo en pista el viernes y sábado, pero no pudo coronarlo en la final.

Las lágrimas de familiares, amigos, integrantes del equipo y seguidores se multiplicaron en la carpa donde siguieron la carrera, en un silencio que lo decía todo.

image
Turismo Nacional

El campeón de la Clase 3, el mendocino Julián Santero, se acercó a saludar y acompañar al equipo del sanrafaelino, un gesto enorme del Nº 1 de la categoría.

La carrera estuvo detenida algunos minutos y luego se reanudó. En una competencia accidentada, Bautista Damiani se coronó finalmente como el campeón 2025.

