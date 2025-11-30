Julián Santero encendió la mañana en San Martín y el TN va por su gran Coronación

El campeón mendocino fue protagonista en la serie de Clase 3 Turismo Nacional y alentó a un público que colmó el Jorge Ángel Pena. Antolín, figura absoluta de la Clase 2, va por el título desde las 12.10.

El campeón de Clase 3 volvió a girar en el autódromo esteño después de seis años. En la serie de la mañana terminó tercero. Larga del noveno puesto en la final.

El campeón le puso ritmo a la mañana dominguera en el Autódromo de San Martín, donde el Turismo Nacional disputa la última bajada de bandera del año con el Gran Premio Coronación. La categoría regresó a la provincia después de 11 años con tres jornadas a puro motor y emoción.

Julián Santero, flamante bicampeón de la Clase 3, terminó tercero en la primera serie del día. La tanda fue dominada por Agustín Canapino, quien largará desde la pole position en la final programada para después de las 13.

image Turismo Nacional Ramiro Gómez Canapino, el más rápido; Santero, ovacionado El mendocino, que compite sin presiones tras asegurar su título con el Toyota, aceleró fuerte y levantó a la popular en un Jorge Ángel Pena que presentó una gran convocatoria.

image Turismo Nacional Ramiro Gómez Canapino registró un tiempo de 8m 03s 353, seguido muy de cerca por Facundo Chapur, a 0.772, y por el piloto de Guaymallén, Santero, a 5.119.

image Turismo Nacional Clase 3 Ramiro Gómez La Clase 2, el gran foco del día Sin dudas, todas las miradas están puestas en la final de la Clase 2, que tiene como protagonista absoluto al sanrafaelino Gonzalo Antolín, actual líder del campeonato. Desde las 12.10, en la última final de 2025, irá en busca del título.