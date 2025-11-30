30 de noviembre de 2025 - 11:21

Julián Santero encendió la mañana en San Martín y el TN va por su gran Coronación

El campeón mendocino fue protagonista en la serie de Clase 3 Turismo Nacional y alentó a un público que colmó el Jorge Ángel Pena. Antolín, figura absoluta de la Clase 2, va por el título desde las 12.10.

El campeón de Clase 3 volvió a girar en el autódromo esteño después de seis años. En la serie de la mañana terminó tercero. Larga del noveno puesto en la final.

El campeón de Clase 3 volvió a girar en el autódromo esteño después de seis años. En la serie de la mañana terminó tercero. Larga del noveno puesto en la final.

Foto:

Ramiro Gómez
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

El campeón le puso ritmo a la mañana dominguera en el Autódromo de San Martín, donde el Turismo Nacional disputa la última bajada de bandera del año con el Gran Premio Coronación. La categoría regresó a la provincia después de 11 años con tres jornadas a puro motor y emoción.

Leé además

Estudiantes de La Plata superó a Central Córdoba

Estudiantes de La Plata está más vivo que nunca: venció a Central Córdoba y está en semifinales

Por Emanuel Cenci
El sanrafaelino, líder del campeonato, se quedó la última pole de la temporada en Clase 2 en una clasificación muy apretada.

Turismo Nacional: Antolín se adueñó del sábado con liderazgo y una actuación brillante

Por Sergio Faria

Julián Santero, flamante bicampeón de la Clase 3, terminó tercero en la primera serie del día. La tanda fue dominada por Agustín Canapino, quien largará desde la pole position en la final programada para después de las 13.

image
Turismo Nacional

Turismo Nacional

Canapino, el más rápido; Santero, ovacionado

El mendocino, que compite sin presiones tras asegurar su título con el Toyota, aceleró fuerte y levantó a la popular en un Jorge Ángel Pena que presentó una gran convocatoria.

image
Turismo Nacional

Turismo Nacional

Canapino registró un tiempo de 8m 03s 353, seguido muy de cerca por Facundo Chapur, a 0.772, y por el piloto de Guaymallén, Santero, a 5.119.

image
Turismo Nacional Clase 3

Turismo Nacional Clase 3

La Clase 2, el gran foco del día

Sin dudas, todas las miradas están puestas en la final de la Clase 2, que tiene como protagonista absoluto al sanrafaelino Gonzalo Antolín, actual líder del campeonato. Desde las 12.10, en la última final de 2025, irá en busca del título.

Un cierre de temporada ajustadísimo

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Hockey Césped. El Club Alemán festeja otra copa más, la del torneo de Clausura 2025.

Hockey Césped: Alemán campeón total de Mendoza

Por Gonzalo Tapia
Los fanáticos de la categoría disfrutaron a pleno de la primera jornada del TN, que volvió a Mendoza después de 11 años. El autódromo Jorge Ángel Pena fue una fiesta.

Domingo a puro motor. Así será la última fecha del Turismo Nacional en Mendoza: hora, TV y carreras

Por Sergio Faria
Se disputaron las primeras series de entrenamientos en el este mendocino, las que dominaron Nicolás Posco y el mendocino Gonzalo Antolín.

Mendoza encendida: el TN inauguró un Gran Premio Coronación lleno de entusiasmo

Por Redacción Deportes
Autoridades y pilotos de Apat visitaron las instalaciones del Hospital Perrupato de San Martín e hicieron una donación a la entidad.

Automovilismo: Pilotos mendocinos y directivos de TN realizan donación al Hospital Perrupato

Por Redacción Deportes