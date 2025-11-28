28 de noviembre de 2025 - 22:47

Mendoza encendida: el TN inauguró un Gran Premio Coronación lleno de entusiasmo

Con autoridades, equipos y un público encendido, el Turismo Nacional abrió una jornada que sacudió el corazón del Este mendocino y llenó de expectativas el Autódromo de San Martín.

Se disputaron las primeras series de entrenamientos en el este mendocino, las que dominaron Nicolás Posco y el mendocino Gonzalo Antolín.

Foto:

@prensatn
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El Turismo Nacional encendió rápidamente la pasión fierrera en el Autódromo Jorge Ángel Pena, que este fin de semana será escenario de la última fecha del TN con el Gran Premio Coronación del Campeonato 2025 Río Uruguay Seguros.

Esta fecha promete un cierre de temporada inolvidable, con definiciones abiertas en varias categorías y la presencia de figuras locales que se han ganado el cariño del público mendocino.

image
La presentaci&oacute;n oficial tuvo lugar frente a la Municipalidad de San Mart&iacute;n.&nbsp;

Con la participación de las principales estrellas de la categoría, autoridades de APAT, del municipio de San Martín y del Gobierno Provincial, se realizó la presentación oficial del TN en el Este mendocino, frente a la comuna de la ciudad.

image
TN Clase 2

TN Clase 2

El ruido de los motores de la categoría más competitiva del país se trasladó al corazón de San Martín, donde los aficionados pudieron acercarse a los pilotos, saludarlos y llevarse alguna selfie de recuerdo, en una jornada marcada por la emoción y la adrenalina.

image
Turismo Nacional Clase 2

Turismo Nacional Clase 2

Antolín firme en la lucha

En la pista, los primeros entrenamientos de Clase 2 mostraron a Nicolás Posco como el más rápido, seguido por el líder del campeonato, el sanrafaelino Gonzalo Antolín, mientras Juan Pablo Pastori completó el podio de velocidad. Antolín demostró consistencia y ritmo para seguir firme en la lucha por su primer título nacional.

image
Turismo Nacional Clase 2

Turismo Nacional Clase 2

Santero, la gran atracción del fin de semana

Más allá de la lucha por los títulos, la estrella del fin de semana es Julián Santero, bicampeón de la Clase 3. El piloto de Guaymallén vuelve a competir ante su público mendocino después de un largo tiempo y llega como dueño absoluto del año de la C3. Aunque sin presión deportiva ,ya que todo está definido arriba, Santero promete espectáculo y emociones.

Actividades para el sábado

Turismo Carretera 2000

09.00 a 09.15 – 4º Entrenamiento TC 2000

Copa Abarth Argentina

09.20 a 09.35 – 3º Entrenamiento

Turismo Nacional Clase 3

09.40 a 10.10 – 3B 1º entrenamiento

10.20 a 10.50 – 3A 1º entrenamiento

Turismo Nacional Clase 2

11.05 a 11.15 – 2C 2º clasificación

11.20 a 11.30 – 2A 2º clasificación

11.35 a 11.45 – 2B 2º clasificación

Turismo Carretera 2000

11.50 a 12.00 – Clasificación

Clase 3 entrenamientos

12.05 a 12.35 – 3B 2º entrenamiento

12.40 a 13.10 – 3A 2º entrenamiento

13.20 a 13.30 – Clasificación Copa Abarth Argentina

Clase 3 clasificaciones

16.00 a 16.10 – 3C

16.20 a 16.30 – 3A

16.40 a 16.50 – 3B

Carrera 1 TC 2000

17.05 – 11 vueltas o (15 minutos).

17.25 – Podio

