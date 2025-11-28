Mendoza encendida: el TN inauguró un Gran Premio Coronación lleno de entusiasmo

Con autoridades, equipos y un público encendido, el Turismo Nacional abrió una jornada que sacudió el corazón del Este mendocino y llenó de expectativas el Autódromo de San Martín.

Se disputaron las primeras series de entrenamientos en el este mendocino, las que dominaron Nicolás Posco y el mendocino Gonzalo Antolín.

El Turismo Nacional encendió rápidamente la pasión fierrera en el Autódromo Jorge Ángel Pena, que este fin de semana será escenario de la última fecha del TN con el Gran Premio Coronación del Campeonato 2025 Río Uruguay Seguros.

Esta fecha promete un cierre de temporada inolvidable, con definiciones abiertas en varias categorías y la presencia de figuras locales que se han ganado el cariño del público mendocino.

Con la participación de las principales estrellas de la categoría, autoridades de APAT, del municipio de San Martín y del Gobierno Provincial, se realizó la presentación oficial del TN en el Este mendocino, frente a la comuna de la ciudad.

El ruido de los motores de la categoría más competitiva del país se trasladó al corazón de San Martín, donde los aficionados pudieron acercarse a los pilotos, saludarlos y llevarse alguna selfie de recuerdo, en una jornada marcada por la emoción y la adrenalina.

Antolín firme en la lucha En la pista, los primeros entrenamientos de Clase 2 mostraron a Nicolás Posco como el más rápido, seguido por el líder del campeonato, el sanrafaelino Gonzalo Antolín, mientras Juan Pablo Pastori completó el podio de velocidad. Antolín demostró consistencia y ritmo para seguir firme en la lucha por su primer título nacional.