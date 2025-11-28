Mendoza encendida: el TN inauguró un Gran Premio Coronación lleno de entusiasmo

El Turismo Nacional encendió rápidamente la pasión fierrera en el Autódromo Jorge Ángel Pena, que este fin de semana será escenario de la última fecha del TN con el Gran Premio Coronación del Campeonato 2025 Río Uruguay Seguros.
Con autoridades, equipos y un público encendido, el Turismo Nacional abrió una jornada que sacudió el corazón del Este mendocino y llenó de expectativas el Autódromo de San Martín.
El Turismo Nacional encendió rápidamente la pasión fierrera en el Autódromo Jorge Ángel Pena, que este fin de semana será escenario de la última fecha del TN con el Gran Premio Coronación del Campeonato 2025 Río Uruguay Seguros.
Esta fecha promete un cierre de temporada inolvidable, con definiciones abiertas en varias categorías y la presencia de figuras locales que se han ganado el cariño del público mendocino.
Con la participación de las principales estrellas de la categoría, autoridades de APAT, del municipio de San Martín y del Gobierno Provincial, se realizó la presentación oficial del TN en el Este mendocino, frente a la comuna de la ciudad.
El ruido de los motores de la categoría más competitiva del país se trasladó al corazón de San Martín, donde los aficionados pudieron acercarse a los pilotos, saludarlos y llevarse alguna selfie de recuerdo, en una jornada marcada por la emoción y la adrenalina.
En la pista, los primeros entrenamientos de Clase 2 mostraron a Nicolás Posco como el más rápido, seguido por el líder del campeonato, el sanrafaelino Gonzalo Antolín, mientras Juan Pablo Pastori completó el podio de velocidad. Antolín demostró consistencia y ritmo para seguir firme en la lucha por su primer título nacional.
Más allá de la lucha por los títulos, la estrella del fin de semana es Julián Santero, bicampeón de la Clase 3. El piloto de Guaymallén vuelve a competir ante su público mendocino después de un largo tiempo y llega como dueño absoluto del año de la C3. Aunque sin presión deportiva ,ya que todo está definido arriba, Santero promete espectáculo y emociones.
Turismo Carretera 2000
09.00 a 09.15 – 4º Entrenamiento TC 2000
Copa Abarth Argentina
09.20 a 09.35 – 3º Entrenamiento
Turismo Nacional Clase 3
09.40 a 10.10 – 3B 1º entrenamiento
10.20 a 10.50 – 3A 1º entrenamiento
Turismo Nacional Clase 2
11.05 a 11.15 – 2C 2º clasificación
11.20 a 11.30 – 2A 2º clasificación
11.35 a 11.45 – 2B 2º clasificación
Turismo Carretera 2000
11.50 a 12.00 – Clasificación
Clase 3 entrenamientos
12.05 a 12.35 – 3B 2º entrenamiento
12.40 a 13.10 – 3A 2º entrenamiento
13.20 a 13.30 – Clasificación Copa Abarth Argentina
Clase 3 clasificaciones
16.00 a 16.10 – 3C
16.20 a 16.30 – 3A
16.40 a 16.50 – 3B
Carrera 1 TC 2000
17.05 – 11 vueltas o (15 minutos).
17.25 – Podio