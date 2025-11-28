28 de noviembre de 2025 - 20:50

Hockey Césped: La gran final del Clausura será en jornada sabatina

En damas desde las 17 juegan: Los Tordos y Banco Mendoza. En varones, Club Alemán y Murialdo buscan la copa.

Hockey Césped. Los Tordos buscará completar el año con la segunda corona de la temporada.

Hockey Césped. Los Tordos buscará completar el año con la segunda corona de la temporada.

Foto:

Gentileza
Franco Medici Franco DT de Los Tordos.

Franco Medici Franco DT de Los Tordos.

Foto:

Valentín Kark
En Banco Mendoza se gritan los goles con el alma

En Banco Mendoza se gritan los goles con el alma

Foto:

DELFINA ALVAREZ
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Esta tarde de sábado, en el estadio Ciudad de Godoy Cruz, caerá el telón para el torneo de Clausura de Hockey Césped. En varones jugarán Club Alemán, actual monarca del Apertura y Leonardo Murialdo. En tanto, en damas mayores, los equipos protagonistas son: Los Tordos y Banco Mendoza. Las chicas de camiseta Azulgrana son las actuales campeonas del Apertura.

Leé además

Hockey césped. Las chicas de Los Tordos perdían, pero lo dieron vuelta

Hockey Césped: Los Tordos lo dio vuelta y es finalista

Por Gonzalo Tapia
Hockey Césped. Banco Mendoza es uno de los finalistas del torneo de Clausura 2025.

Hockey Césped: Banco Mendoza es uno de los finalistas del Clausura de damas mayores

Por Gonzalo Tapia

Es una casualidad que los respectivos entrenadores de los equipos protagonistas de la final sean los mismos coach de los seleccionados de damas y caballeros mayores o sea el nivel técnico está asegurado en este partido.

Así en cuartos de final se midieron estas duplas y estos fueron los marcadores: Banco Mendoza dio cuenta de UN San Juan; Los Tordos venció a Liceo. En semifinales, Banco derroto a Leonardo Murialdo y Los Tordos a Marista.

Llegaron entonces a la Final Los Tordos y Banco Mendoza. En el único enfrentamiento en el torneo de clausura entre ambas escuadras, se dio en la doceava fecha, y ganaron las Pajaritas a las Hojitas por 4 a 1.

Tratamos de dialogar con ambos entrenadores. Franco Medici de Los Tordos fue además esta temporada DT del seleccionado mayor de damas y sobre el último capítulo del torneo de Clausura expresó. "Sin dudas, la final será pareja y dura, seguramente con un resultado corto"

"Las jugadoras de CPBM son buenas en lo defensivo y esperan pacientemente la oportunidad. Las chicas de Los Tordos están bien. No tenemos bajas, llegan físicamente y mentalmente en excelente forma. Esperemos que salga todo bien".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Hockey Césped. Murialdo pasó a semifinales y se sacó la espina del apertura

Hockey Césped: Leonardo Murialdo se posó en semifinales

Por Gonzalo Tapia
Hockey Césped. UN San Juan y Los Tordos también están en cuartos de final. Las Azulgranas fueron campeonas del Apertura y Las Patitas lograron el primer puesto en la fase clasificatoria en este Clausura 2025.

Hockey Césped: Un sábado para disfrutar de cuatro partidos de gran nivel

Por Gonzalo Tapia
Hockey Césped. Uno de los torneos Clausura más parejos hemos vivido este 2025. Y la verdad cualquiera de los ochos clubes pueden ser campeones, por el nivel alto que posee cada escuadra.

Hockey Césped: Este sábado ocho equipos van por un lugar en las semifinales

Por Gonzalo Tapia
Al milímetro. La definición de la Clase 2 está al rojo vivo: el sanrafaelino Gonzalo Antolín ganó su serie, pero no pudo superar el tiempo de Juan Pablo Pastori, el más rápido del día en el autódromo de San Martín.

Turismo Nacional: Antolín no afloja y mantiene la tensión en el Premio Coronación

Por Sergio Faria