Hockey Césped: La gran final del Clausura será en jornada sabatina

En damas desde las 17 juegan: Los Tordos y Banco Mendoza. En varones, Club Alemán y Murialdo buscan la copa.

Hockey Césped. Los Tordos buscará completar el año con la segunda corona de la temporada.

Esta tarde de sábado, en el estadio Ciudad de Godoy Cruz, caerá el telón para el torneo de Clausura de Hockey Césped. En varones jugarán Club Alemán, actual monarca del Apertura y Leonardo Murialdo. En tanto, en damas mayores, los equipos protagonistas son: Los Tordos y Banco Mendoza. Las chicas de camiseta Azulgrana son las actuales campeonas del Apertura.

Es una casualidad que los respectivos entrenadores de los equipos protagonistas de la final sean los mismos coach de los seleccionados de damas y caballeros mayores o sea el nivel técnico está asegurado en este partido.

¿Cómo llegan Los Tordos y Banco Mendoza? La fase clasificatoria del Clausura de damas mayores arrojó que el primer lugar fuera para UNSJ, el segundo para Los Tordos, el tercero para Marista, el cuarto para maristas (SRF), el quinto para Murialdo, el sexto para Regatas, el séptimo para Liceo y el octavo para Banco Mendoza.

Así en cuartos de final se midieron estas duplas y estos fueron los marcadores: Banco Mendoza dio cuenta de UN San Juan; Los Tordos venció a Liceo. En semifinales, Banco derroto a Leonardo Murialdo y Los Tordos a Marista.

Llegaron entonces a la Final Los Tordos y Banco Mendoza. En el único enfrentamiento en el torneo de clausura entre ambas escuadras, se dio en la doceava fecha, y ganaron las Pajaritas a las Hojitas por 4 a 1.

Tratamos de dialogar con ambos entrenadores. Franco Medici de Los Tordos fue además esta temporada DT del seleccionado mayor de damas y sobre el último capítulo del torneo de Clausura expresó. "Sin dudas, la final será pareja y dura, seguramente con un resultado corto" "Las jugadoras de CPBM son buenas en lo defensivo y esperan pacientemente la oportunidad. Las chicas de Los Tordos están bien. No tenemos bajas, llegan físicamente y mentalmente en excelente forma. Esperemos que salga todo bien".